HSK seçimleri |  CHP'den, 24 aday adayına 'siyasi bağlantıları' nedeniyle itiraz geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelikleri için seçimlere hazırlanırken aday belirleme süreci de devam ediyor. CHP'den, 24 aday adayına 'siyasi bağlantıları' nedeniyle itiraz geldi.

Cumhuriyet gazetesinden Erdem Sevgi’nin haberine göre, TBMM’nin belirleyeceği 7 HSK üyesine yönelik ön seçim bugün başlıyor. Aday adaylarının başvurularını değerlendiren alt komisyon üyeleri, raporlarını dün Karma Komisyon’a sundu. CHP komisyona sunduğu raporda, “yargı etiği ilkeleri” vurgulanarak, “daha önce siyasi partilerden adaylığı bulunan” kişilerin HSK aday adayları arasında yer aldığına dikkat çekti. Alt komisyonun CHP’li üyesi Levent Gök’ün, HSK’nın tarafsızlığına gölge düşüreceğini kaydettiği ‘etik dışı aday adaylarını” Karma Komisyon’da açıklayacağı öğrenildi. Gök’ün hazırladığı raporda, HSK üyeliğine seçilecek isimler için “görev sürelerinin öncesi ve sonrası davranışlarıyla yargı etik ilkelerine uymaları zorunludur” değerlendirmesinde bulundu.

‘Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri’, ‘Hâkimlerin Statüsüne İlişkin Avrupa Şartı’, ‘Evrensel Hakimler Şartı’, BANGALOR Yargı Etiği İlkeleri’ ve ‘Budapeşte İlkeleri’ gibi uluslararası düzeydeki ‘yargı etiği’ ilkelerinin anımsatıldığı raporda, HSYK ve Yargıtay tarafından benimsenen etik ilkelere de dikkat çekildi. Gök’ün raporunda, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanun’un ek 7’inci maddesi de vurgulandı. Buna göre, “Yüksek Mahkeme üyeleri, hakimler, savcıların görevlerinden istifa edip herhangi bir partiden aday olmaları, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde görevlerine dönmelerinin yasaklandığı” anımsatıldı. Anayasa Mahkemesi’nin de 2015’te bu yönde bir karar aldığı bilgisi aktarıldı. Bu kapsamda, “daha önce siyasi partilerden aday olmuş kişilerin HSK üyeliğine seçilmesinin, HSK’nin tarafsızlığına gölge düşüreceği” kaydedildi.

CHP’li Gök, raporunda “HSK adaylığı için başvuran, halen yargı mensubu olmayan adayların, hâkimlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesi uyarınca adaylıktan önceki durumlarının değerlendirilmesi gerekir” ifadelerine yer verdi. Raporda, HSK üyesi aday adaylarından bazılarına yönelik, “Referansları, milletvekili adaylıkları, sosyal medya paylaşımları, etik değerlere aykırı görüntülerle kamuoyunda tartışmalara neden olmalarının yargı etiği ilkelerine aykırılık teşkil ettiği görülmüştür” değerlendirmesinde bulunuldu. Gök’ün “yargı etiği ilkelerine aykırı adayları” bugün komisyonda açıklayacağı öğrenildi.