“HSK’nın sorumlu aradığı 100 günde 79 kadın daha öldürüldü"

Eskişehir’de 23 kez suç duyurusunda bulunmasına rağmen eski eşi tarafından katledilen Ayşe Tuba Arslan’ın ölümünde ihmali olan devlet görevlileri hakkında Hakimler Savcılar Kurulu tarafından başlatılan soruşturma 100 gündür sonuçlanmazken, bu süreçte 79 kadın daha şiddet kurbanı oldu. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “8 Mart’ta bol bol kadın haklarını konuşan bu devlet, göz göre göre devletin koruması altında öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın hakkını dahi korumaktan aciz” dedi.

Ayşe Tuba Arslan cinayetindeki ihmallerin TBMM gündemine taşınması sonrasında HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada, Arslan’ın yaptığı suç duyurularında ihmali olanların tespiti için inceleme başlatıldığı duyurulmuştu. HSK’nın başlattığı incelemenin üzerinden 100 gün geçmesine rağmen ihmali olan kamu görevlileri hakkında hiçbir işlem yapılmadığını duyuran Eskişehir milletvekili Çakırözer şu değerlendirmeyi yaptı:

"23 suç duyurusu yapan kadını devlet niye koruyamadı?"

“Ayşe Tuba Arslan öldürüleli 106 gün geçti. HSK incelemesi ise 100 gündür sürüyor. 23 suç duyurusu yapan ‘beni öldürecekler’ diyen kadını devlet niye koruyamadı? Hala inceleme soruşturma tamamlanmış değil. Ama bu 100 gün içinde Türkiye’de 79 kadının daha öldürüldü. Ortada emniyete, savcılığa yapılan suç duyuruları var, İmallere ilişkin Eskişehir’de avukatların hazırladığı rapor bile var. Ama hala hiç bir sonuç yok! Türkiye’de kadınlar hala göz göre göre öldürülüyor, devlet onları hala koruyamıyor”

HSK incelemesinin 100 gündür tamamlanmamış olmasını eleştiren Çakırözer, “Ayşe Tuba Arslan’ı ölüme götürün ihmallerin 100 gündür cezalandırılmamış olması devletin kadınlara verdiği değeri çok iyi ortaya koyuyor. 8 Mart’ Emekçi Kadınlar Gününde bol bol kadın hakkı nutukları atarlar. Ama iş iki çocuğunu büyüten emekçi bir kadın olan Ayşe Tuba Arslan’ın öldürülmesine gelince kadın haklarına ne kadar önem verdiklerini görüyoruz” dedi.

HSK’nın ihmal aradığı 100 günde 79 kadının daha öldürüldüğünü hatırlatan Çakırözer, “2016'da 329, 2017'de 409, 2018'de 440, 2019'da 474 kadını öldürdü. Şiddetin giderek arttığı Türkiye'de, erkekler son dört yılda bin 652 kadın öldürdü. 2020 yılının ilk 2 ayında Türkiye’de 49 kadın öldürüldü. Ortaya çıkan bu rakamlar ürkütücü olmasının yanı sıra, Türkiye adına utanç verici. Hükümetin bu yılları içeren ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı'nda yer alan hedefler yine uygulanmadı, uygulanmak için çaba sarf edilmedi. Bizler eğer şiddetle mücadele etmek istiyorsak öncelikle her alanda kadın ve erkek arasındaki eşitliği sağlamalıyız. Kadınların temel insan hakkı olan yaşam hakkını, hukuk güvencesi altına almalı ve bu haklar günlük hayatta uygulamaya konulmasını sağlamalıyız” dedi.

"İstanbul Sözleşmesini yıpratmak zararlı"

Çakırözer, İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden gözden geçirileceğine ilişkin yapılan açıklamaları da değerlendirilerek, “34 ülkenin taraf olduğu İstanbul Sözleşmesi’ni kim nasıl gözden geçirecek. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmak, sulandırmak kadınlara en en büyük zarardır, İstanbul Sözleşmesi’ni gözden geçirmek yerine, uygulanması için hep birlikte mücadele edelim” ifadelerini kullandı.