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HSK kararları yayımlandı: 39 hâkim ve savcı ihraç edildi

İhraç edilen hakim ve savcı sayısı toplam 4 bin 560 oldu

06 Ekim 2017 07:02

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), 'FETÖ' soruşturması kapsamında 39 hâkim ve savcıyı meslekten ihraç etmesine dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kararda, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında 'FETÖ' ile iltisak ve irtibatları bulunduğu sabit görülen 39 hâkim ve cumhuriyet savcısının aynı kararname maddesi uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına karar verildiği bildirildi.

HSK Genel Kurulunda oy birliğiyle alınan kararda, meslekten çıkarılanların 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 33'üncü maddesi doğrultusunda kararın tebliğ tarihinde itibaren 10 gün içinde HSK Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunabileceği belirtildi.

Meslekten çıkarma kararlarının, HSK'ya gelen şikayet, ihbar, inceleme, soruşturma dosyaları ve bu dosyalar hakkında verilen kararlar ve mahallinde yapılan araştırmalar, 'FETÖ' ile ilintili dosyalarda görev alan hâkim ve cumhuriyet savcılarının bu dosyalardaki işlemleri ve verdikleri kararlar, örgüt mensuplarının haberleşme için kullandıkları şifreli programlarda yer alan kayıtlar, cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında ifadelerine başvurulan hâkim ve cumhuriyet savcılarının ifade ve sorgu tutanakları ve soruşturma sürecinde samimi itiraflarda bulunan hâkim ve savcıların beyanlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu alındığı kaydedildi.

İhraç edilen son 39 yargı mensubu ile 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen hâkim ve savcı sayısı toplam 4 bin 560 oldu.

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