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HSK, duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi

29 Mayıs 2020 11:00

Hâkimler ve Savcılar Kurulu adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi.

HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak.

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