HSK, duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="SzZmKb">\n<div class="K20DDe R9GLFb JXFbbc LtKgIf yoW7T a1vOw BY2RHc DLKau" data-hveid="CBQQBg" data-ved="2ahUKEwjg2qz-ztjpAhX_TxUIHbeyDd0QxPoBKAJ6BAgUEAY">\n<div class="NFQFxe Hhmu2e viOShc LKPcQc mod" lang="tr-TR" data-md="16" data-hveid="CBQQBw" data-ved="2ahUKEwjg2qz-ztjpAhX_TxUIHbeyDd0QhygwM3oECBQQBw">\n<div class="Ftghae VgfJld iirjIb">\n<div class="SPZz6b">\n<div class="kno-ecr-pt PZPZlf gsmt i8lZMc hNKfZe" data-local-attribute="d3bn" data-attrid="title" data-ved="2ahUKEwjg2qz-ztjpAhX_TxUIHbeyDd0Q3B0oATAzegQIFBAQ">Hâkimler ve Savcılar Kurulu adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi.</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n<p>HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak.</p>\n</body>\n</html>