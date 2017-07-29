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HSK ihraç edilen 67 hakim ve savcının itirazını reddetti

67 itirazın reddedilmesiyle ihraçlar kesinleşti

29 Temmuz 2017 14:35

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan 'FETÖ' soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 67'sinin itirazını reddetti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Genel Kurul, meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların yeniden inceleme taleplerini değerlendirdi. Bu gündemle 19 Temmuz'dan itibaren çalışma yapan Genel Kurul, 28 Temmuz'a kadar belirli gün ve aralıklarla yeniden inceleme taleplerini görüştü.

Toplantılarda yapılan incelemeler sonucunda meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 67'sinin itirazı reddedildi. Böylece bu kişilerin ihraç kararı kesinleşmiş oldu.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 3. maddesinin HSK Genel Kuruluna verdiği yetki uyarınca 'FETÖ' ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen hakim ve savcılar önce meslekten uzaklaştırılmış, ardından ihraç edilmişti.

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