"HSK içindeki 'FETÖ' ile mücadele bitmedi; yeni deliller ve belgelerle mücadele sürüyor"

2014 yılında farklı görüşten hâkim ve savcıların bir araya gelerek kurduğu Yargıda Birlik Derneği (YBD) Başkanı Musa Heybet, 'FETÖ' yapılanmasının yargıda büyük oranda ayıklandığını belirterek, "Ancak, (Hakimler Savcılar Kurulu'nda (HSK) tamamen 'FETÖ' ile mücadele bitmiş değil. Yeni deliller, belgelerle HSK bu yapıyla mücadeleyi sürdürüyor" dedi.

Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen YBD 2'nci Olağan Genel Kuruluna Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile dernek üyesi hakim ve savcılar katıldı. Kurulda yapılan konuşmaların ardından dernek üyeleri, derneğin yetkili kurullarında yer alacak isimleri belirlemek için oy kullandı.



Yargıda Birlik Derneği Başkanı, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Musa Heybet, "İlk Yargıda Birlik Platformunun kurulması yargının içerisindeki uygulamalara yapılanlara ve yargının belirli bir yapı tarafından ele geçirilmesine karşı bir dik duruş, bir kalkıştı. 2014 HSK seçimlerinde yargıda birlik platformu seçimleri kazanarak başarılı oldu ve Türk hukuk siteminde yargı ve adalet sistemimizdeki dönüşüm bu şekilde başlamış oldu" dedi.



"FETÖ HSK tarafından büyük oranda ayıklandı"

FETÖ üyelerinin HSK seçimleri ile zaten yargıda deşifre olduğunu belirten Heybet, "Özellikle bazı yargılamalarda yapılan usulsüzlüklerle ilgili bunlarla ilgili adli soruşturmalar ve idari soruşturmalar başlamıştı. 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte bu deşifre olmuş yapılanmanın bu meslekten uzaklaştırılmasını HSK gerçekleştirdi. Şuanda yargının içerisindeki FETÖ yapılanması büyük bir oranda HSK tarafından ayıklandı. Ancak, HSK da tamamen FETÖ ile mücadele bitmiş değil. Yeni deliller, belgelerle HSK bu yapıyla mücadeleyi sürdürüyor" diye konuştu.

"Yargıya güvene çok ciddi zararlar verdi"

Yargıya güven duygusuna FETÖ'nün ciddi zararlar verdiğini belirten Heybet şunları söyledi:

"Toparlanıyoruz. Kolay değil, sisteme yeni giren hakim ve savcılarımız ile birlikte yargı tekrar eski gücüne kavuşacak. Bir an önce bu hakim ve savcılarımızın mesleki deneyimlerinin arttırılması, eğitimlerinin tamamlanması ile yargılamanın niteliği bakımından da ciddi eksikleri giderilmiş olacak. Bu genel kurulumuzun yargı camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Hakim ve savcılarımızın beklediği birlik beraberlik, ötekileştirmemek. Herkes vatanını devletini seviyor. Herkes adalet duygusuyla hareket ediyor. Biz de bu çatı altında birlik ve beraberliğimizi koruyarak hakim ve savcılarımızın sesi olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz"