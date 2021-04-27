HSK'dan tam kapanma kararı: Acil işler dışında keşif ve müzakereler ertelendi

Hakimler Savcılar Kurulu (HS) Genel Kurulu, acil işler dışında keşif ve müzakereleri erteledi.
HSK 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.
HSK Genel Kurulu 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki keşif ve müzakereler ertelenecek.
Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç, alınan kararı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:
"29.04.2021-17.05.2021 tarihleri arası dönemde yargısal faaliyetlerin nasıl yapılacağına ilşkin, HSK Genel Kurulu’muzun 27.04.2021 tarihli kararı, teşkilatımıza duyurulmuştur."