HSK'dan 'etek boyu ölçen' hâkim hakkında karar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul'da duruşma sırasında kadın avukatın etek boyunun kısa olduğunu iddia ederek eteğin boyunun ölçülmesini isteyen ve aynı gün içerisinde başka bir erkek avukatı küpe taktığı için eleştiren, hakaret eden hâkim Mehmet Yoylu'nun yer değiştirme cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Sabah gazetesinden İlker Turak'ın haberine göre, duruşmalara cübbesiz ve top sakallı olarak katıldığı, bazı duruşmalarda sigara içtiği ve duruşmalarda normal usul ve teamüllere aykırı hâl ve hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında çok sayıda baroya şikayet gelen Yoylu, yaşanan olaylar sonrasında HSK tarafından görevden uzaklaştırılmış ve 5 ay sonra yeniden göreve iade edilmişti.

Yoylu hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlanmış ve "görevi kötüye kullanma" ile "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi istenmişti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, eylemleri bir bütün olarak hakaret kabul etti ve Yoylu'ya toplamda 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Daire tarafından hükmün açıklanması geriye bırakılırken, Yoylu'nun 5 yıl içerisinde herhangi bir suçtan kaydının oluşması durumunda aldığı cezaların tekrardan ele alınmasına karar verildi ve kararın bir örneği Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na gönderildi.

HSK İkinci Dairesi tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonrasında Yoylu hakkındaki tedbiren görevden uzaklaştırma kararının kaldırılmasına, aynı yerde göreve devam etmesinin soruşturmanın selametine zarar vereceği gerekçesiyle tedbiren Gebze Hâkimi olarak görevlendirilmesine karar verildi.