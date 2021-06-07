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HSK Daire Başkanları belli oldu

HSK Birinci Daire Başkanlığı'na Halil Koç, 2. Daire Başkanlığı'na ise Mehmet Akif Ekinci getirildi

07 Haziran 2021 12:51

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında toplandı.

Seçim sonucunda, 10 yıldır kesintisiz Kurul üyeliği görevini sürdüren Halil Koç HSK 1. Dairesi Başkanlığı'na, Mehmet Akif Ekinci ise HSK 2. Dairesi Başkanlığı'na seçildi.

Kurul üyeliğine,  Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden atanan Mehmet Akif Ekinci aynı zamanda HSK Başkanvekili de oldu.

 Daire Başkanlığı seçimi sonrasında üyeler için de bir oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucunda, Hasan Yılmaz, Hamit Kocabey, Ömür Topaç, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Birinci Daire üyesi, Ergün Şahin, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Bilal Temel,  ise İkinci Daire üyesi oldu.

 

HSKatama
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