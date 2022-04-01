HSK, bir hakim ve bir savcıyı meslekten çıkardı

HSK, bir hakim ve bir savcıyı daha FETÖ'yle iltisak ve irtibatları olduğu gerekçesiyle meslekten çıkardı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu 30 Mart tarihli toplantısında iki meslekten men kararı verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

"Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hilal Erkeş ve Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Osman Görgünoğlu’nun FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına oybirliği ile karar verildi."