HSK Başkanvekili: Kıyamet günü Allah'ın gölgesinde tarafsız hüküm verenler olacak

Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, adalete güveni sağlamak için hukukçuları “Kıyamet günü Allah’ın gölgesinde tarafsız hüküm verenler olacak” ifadeleriyle uyardı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’ün haberine göre, HSK Başkanı Yılmaz, bir mesaj yayınlayarak hâkim ve savcıları uyardı. Yılmaz’ın mesajları şöyle:

– Hakim, yargılama bağlamında bir hiyerarşi içerisinde olmadığı gibi kimsenin çalışanı da değildir. Hakimin amiri hür ve temiz vicdanıdır.

– Hâkimin, tarafları dışında her yönüyle aynı nitelikte olan davalarda farklı farklı kararlar vermesi, adalete olan inancı zayıflatacağı gibi hukuki güvenliği de ortadan kaldıracaktır.

– Hakimin özgürlüğü lisanında değil kalemindedir. İlle de söz söyleyecekse, yeri mahkeme, konusu adaletin kalbidir.

– Unutulmasın, yargıya güven için en önemli husus kendisine güven duyulan hakim ve savcılardır. Hakimine güvenilmeyen yargıya güven olmaz

– Unutma, Kıyamet günü Allah'ın gölgesinde öncelikli olarak şu kimseler yer alacaktır. Hak kendisine sunulduğunda hakkı kabul edenler, kendilerinden istenildiğinde cömertçe harcayanlar ve insanlar arasında hükmettiklerinde kendilerini onların yerine koyup tarafsız hüküm verenler.

– Türk yargısının umudu genç kardeşlerim milletin adalet susuzluğunu giderecek hukukçular olacaksınız.

– Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hakim güvencesi, savunma hakkının kutsallığı, adil yargılama ve hukukun eşitliği İlkeleri gibi bizi ortak ve bir kılan birçok müştereklere sahibiz.

– Hukukçu, toplumun kendilerini dikkatle izlediğini bilmeli, adalet kavramına leke düşürecek her davranıştan sakınmalı.

– Yargı meslek örgütleri de bu uğurda çaba sarfetmeli. Unutmayalım, adalete saygı ve güven kalmazsa kaybeden tüm hukukçular ve millet olacaktır.

– Herkes şunu iyi bilmeli ki, kim suç işlemişse, meslek etik kurallarını ihlal etmişse anayasa ve yasaların emrettiği yol ve yöntemlerle hesap verecektir.

– Türk Milleti'nin kendilerinden çok şey beklediği hakim, savcı ve avukatlar olarak, bütün gayretimizi bu kahraman milletin adalet beklentilerine adayalım. Dayanışma ve işbirliğimizi en üst noktalara taşıyalım, karşılıklı yardımlaşma, anlayış gösterme ve sabırlı olma ilkemiz olsun.