HSK Başkanvekili: Bu görüntülerin hesabını soracağız!

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz Aksaray merkezli 8 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda evinde bulunamayan ve pazarcılık yaptığı öğrenilince çalıştığı pazar yerinde gözaltına alınan kadının görüntüleri için "hesabını soracağız" dedi.

Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök'ün "İşte o pazarcı teyze ile ilgili iç inceleme raporu" başlığıyla (11 Ağustos 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

- Pazarcı kadının üzerine kayıtlı ByLock’lu telefonu da fiilen gelininin kullandığı gözaltı işleminden sonra anlaşılıyor. Savcılık aşamasında anlaşılır anlaşılmaz da serbest bırakılıyor.

- Ancak bütün bunlara rağmen operasyon başlama görüntüleri ve olanlar hoş değil.

Soruşturmanın ciddiyeti ile bağdaşmıyor.

- Herkes gereken dersi çıkardığı gibi, kusurlu hareket eden sorumluluk sahiplerinden hukuk içinde hem İçişleri Bakanlığı hem adliye tarafından hesap sorulacaktır.”

"İşte o pazarcı teyze ile ilgili iç inceleme raporu"

EKMEK parasını kazandığı yerden apar topar alınıp götürülen pazarcı teyzenin görüntüleri hepimizi üzdü.

*

Dün, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz’la bu konuyu konuştum.

Bunu görür görmez harekete geçmişler ve titiz bir araştırma yapmışlar.

İşte son 48 saattir kamuoyunu en çok ilgilendiren adli olayın iç raporu ve başkanın bu konuda görüşü.

Teşekkür

BAŞKANVEKİLİ Mehmet Yılmaz’ın iznini alarak, hepimizi yakından ilgilendiren bu raporu, bütün ayrıntıları ile sizinle paylaşıyorum.

Ayrıca böyle titiz bir araştırma yapıp sonunda özeleştirisini de içeren bir açıklamayı benim aracılığımla kamuoyuna duyurduğu için de bir vatandaş olarak kendisine teşekkür ediyorum.

AKSARAY BAŞSAVCILIĞI 1

Görüntüleri biz değil telsizi dinleyen gazeteciler çekti

ÖNCE olayın geçtiği Aksaray Başsavcısı’ndan bilgi istemişler.

O not aynen şöyle:

- “ByLock’çulardan dosyası hazırlanan 27 adrese eşzamanlı arama el koyma operasyonu yapılmıştı.

- Polis ekibi evde bulamayınca pazara gidip karakola davet ediyor.

- Salı pazarı da gazete binalarının karşısı.

Sabah telsizleri dinleyen basın mensupları, sona kalan veya yakın olan pazaryerine gidiyor.

Teyze Emniyet’e davet edilirken çekiyor.

AKSARAY BAŞSAVCILIĞI 2

Gelini kayınvalidesinin üzerine alıp yüklemiş

- Teyze hattı kimin kullandığını bilmediğini söylüyor.

- Emniyet’te yapılan kontrolde, telefondaki rehberde Betüladına kayıtlı olduğu görülünce tekrar soruluyor.

O da “Gelinim” diyor ve serbest bırakılıyor.

- Oğlu 3 aydır tutuklu. Telefonu gelini kullanıyormuş.

Ama önceki çalışmada tespit edememişler.

Olay bundan ibaret.

- Gelini, kayınvalidesi adına hat alıp ByLock yüklemiş. Yani teyze adına ByLock kaydı var.

AKSARAY BAŞSAVCILIĞI 3

Oğlu okula giriş sorularını dağıttığı iddiasıyla tutuklu

- HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz soruyor:

“Gelin gözaltına alınabildi mi, kaçak mı? Gelin ve kocası Ramazan’ın durumu nedir?

Aksaray Başsavcısı’nın raporu şöyle:

- “Kocası Gaziantep’te tutuklu. Dün Gaziantep’e yazdık, eşi o adreste yok. Firarda.

- Osmaniye’de de örgüt yöneticiliğinden hakkında soruşturma mevcut.

- Daha önce FEM Dershanesi’nde ve kapatılan bir dernekte çalışması varmış.

- Ayrıca 2013 yılında askeri okul sınavlarının sorularını dağıttığına dair tespit varmış.

- Gelinin, kendi adına kayıtlı 5 ayrı telefonu daha bulunuyormuş.”

AKSARAY BAŞSAVCILIĞI 4

Bu hata nereden kaynaklandı

- “Piyasada herkesin adına kayıtlı onlarca sahte veya açık hat varken bu hatalar her zaman olabiliyor.

Tek tek ayıklamaya çalışıyoruz.

Böylece hata oranı artıyor.

Eksikleri görüyoruz ama herkes elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyor.”

HSK BAŞKANI

Operasyon ve görüntü hoş değil ama gereken dersi de çıkarıyoruz

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’a gelen bilgi notu böyle.

O da bana şu bilgiyi verdi:

- “Gördüğünüz gibi söz konusu kadının oğlu örgüt üyeliğinden tutuklu.

- Pazarcı kadının üzerine kayıtlı ByLock’lu telefonu da fiilen gelininin kullandığı gözaltı işleminden sonra anlaşılıyor. Savcılık aşamasında anlaşılır anlaşılmaz da serbest bırakılıyor.

- Ancak bütün bunlara rağmen operasyon başlama görüntüleri ve olanlar hoş değil.

Soruşturmanın ciddiyeti ile bağdaşmıyor.

- Herkes gereken dersi çıkardığı gibi, kusurlu hareket eden sorumluluk sahiplerinden hukuk içinde hem İçişleri Bakanlığı hem adliye tarafından hesap sorulacaktır.”