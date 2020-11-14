HSK, 'Acele' notuyla belgeleri istemişti; Osman Kavala’nın avukatları: Derhal tahliye edilmeli

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hakkında bir kez beraat iki kez tahliye kararı verilmesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye’yi ağır biçimde eleştirerek, hak ihlali kararı vermiş olmasına rağmen serbest bırakılmayan, hakkında yeni dava açılan iş insanı Osman Kavala’ya yönelik tüm evrakları, İstanbul Adli Yargı Komisyonu’ndan istedi. Kavala’nın avukatları, “Bizim 3 buçuk yıldan beri devamlı olarak söylediğimiz şey buydu zaten. Kavala 24 saat bile gecikilmeden tahliye edilmeli” dedi.

Gezi davası kapsamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan ve 2 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Osman Kavala, cezaevinden çıkmadan yeniden gözaltına alınmış ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklanmıştı.

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Kavala’nın avukatları HSK’nin hâkimler hakkında başlattığı incelemeyi Cumhuriyet’e değerlendirdi:

Köksal Bayraktar: Türkiye’nin önemli bir yargı kuruluşu üst kurulu “yapılan hatalı, haksız bir harekettir” dediğine göre mahkemenin hemen tahliye etmesi lazım. Bizim 3 buçuk yıldan beri devamlı olarak söylediğimiz şey buydu zaten. Yargılama başkadır, tutuklama başkadır. Yargılamaya saygımız sonsuz ama Ceza Usül Kanunu’nda bunca başka tedbirler varken devamlı olarak mahkemelerin tutuklulukta ısrar etmesi kadar kötü hatta çağdışı bir şey yoktur. AİHM tutuklamanın hukuka aykırı olduğun söyledi. Sonra bu konu ile ilgili üst üste birer ay arayla iki defa kararını tekrarladı. Şimdi aralık ayı başında tekrar bakacak. Cumhuriyet davasında mahkûm olanlarla ilgili AİHM yine bu kararlara atıf yapıyor. Yani Osman Kavala ile ilgili karara atıf yapıyor. Bu arada mahkeme beraat kararı da verdi. Beraat kararı verilmiş bir kişinin tutukluluğunun devam etmesi kadar hukuka aykırı birşey yoktur. İnsan haklarına aykırı. HSK’nin bu kararını hem Türk yargısı hem de kendi özel durumumuz için son derece önemli buluyorum.

Tolga Aytöre: Kavala derhal tahliye edilmeli. Siz AİHM kararlarına uymayan hâkimler ve savcılar hakkında işlem yapacaksanız eğer Osman Kavala neden içeride. Önce çıkartırsınız sonra bu işlemleri yaparsınız. Sayın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül çok net söyledi; ‘Bir gün bile geri verebilir misiniz’ dedi. Onun için hemen tahliyesi gerçekleştirilmeli. 24 saat bile gecikilmeden tahliye edilmeli.