HSK, 9 hâkim ve savcıyı ‘FETÖ bağlantısı’ gerekçesiyle meslekten çıkardı

Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK), dokuz hâkim ve savcıyı ‘FETÖ iltisakı ve irtibatı’ gerekçesiyle meslekten çıkardı. HSK ayrıca dört hâkim ve savcının da uzaklaştırılmasına karar verdi.

HSK Genel Kurulunda, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti saptandığı belirtilen hâkim ve savcıların durumu görüşüldü.