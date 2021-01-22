HSK, 9 hâkim ve savcıyı ‘FETÖ bağlantısı’ gerekçesiyle meslekten çıkardı

Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK), dokuz hâkim ve savcıyı ‘FETÖ iltisakı ve irtibatı’ gerekçesiyle meslekten çıkardı. HSK ayrıca dört hâkim ve savcının da uzaklaştırılmasına karar verdi.
HSK Genel Kurulunda, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti saptandığı belirtilen hâkim ve savcıların durumu görüşüldü.
HSK Genel Kurulu'nun toplantısında dokuz hakim ve savcıyla ilgili kararın "çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları" dikkate alınarak verildiği belirtildi. Karar Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerine dayanılarak verildi.
Haklarındaki delillere göre savunmaları istenen 4 hâkim ve savcının ise 2802 sayılı yasa uyarınca haklarında kesin karar verilinceye kadar meslekten uzaklaştırılmaları kararlaştırıldı.
Daha önceki Genel Kurulda, KHK hükümleri gereği meslekten çıkarılan hâkim ve savcılarla ilgili yeniden inceleme talepleri sonuçlandırılmış, 22 hâkim ve savcının talebi reddedilerek ihraç kararları kesinleştirilmişti.
Yeni ihraç edilen 9 kişi ve yeniden inceleme talebi reddedilen 22 hâkim ve savcı ile ilgili karar, yasa gereği yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildi.