26 hâkim ve savcıya FETÖ uzaklaştırması

T24 Ankara

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle 26 hakim ve savcının görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Hâkim ve savcıların haklarındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek.

Alınan bilgiye uzaklaştırma kararı, Bylock içerikleri, soruşturma bilgileri ve raporları, ankesörlü telefon aramaları, etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri esas alınarak verildi.

HSK, daha önce 4 bin 500 ü aşkın hakim ve savcının ihracına karar vermişti.

Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi "Hakkında soruşturma yapılan hakim ve savcının göreve devamının, soruşturmanın selametine yahut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilebilir" hükmünü içeriyor.

Hâkim ve savcıların, haklarındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek.