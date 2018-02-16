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HSK, 17 hâkim ve savcıyı 'FETÖ' gerekçesiyle açığa aldı

"HSK'nın 'FETÖ' terör örgütüyle iltisaklı hakim savcılarla ilgili çalışmaları tamamlanmış değil"

16 Şubat 2018 18:50

HSK, 17 hâkim ve savcıyı 'FETÖ' gerekçesiyle açığa aldı. Açığa almalarla ilgili olarak HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz'dan açıklama geldi.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın aktardığına göre, HSK Başkanvekili Yılmaz, "HSK’nın 'FETÖ' terör örgütüyle iltisaklı hakim savcılarla ilgili çalışmaları tamamlanmış değil. Bilgiler geldikçe güçlü, inandırıcı, kanaat verici bilgiler geldikçe onların doğruluğu hakkında da gerekli araştırmaları yaparak hızla hsk yine adımlarını atmaya devam ediyor. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." dedi.

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