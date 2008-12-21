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Ekonomi

HSBC'yi sarsan intihar

HSBC'nin Yönetim Kurulu üyesi Christen Schnor Londra'da beş yıldızlı bir otelde intihar etti. Olay gizemini koruyor...

21 Aralık 2008 02:00

HSBC'nin Yönetim Kurulu üyesi Christen Schnor İngiltere'nin başkenti Londra'da beş yıldızlı bir otelde intihar etti. Ancak olay hala gizemini koruyor.

Danimarka doğumlu bankacı Christen Schnor beş yıldızlı Carlton Tower Hotel'in suit odasında çıplak, pantolon kemeriyle asılmış bulundu. Odada Danca yazılmış bir mektup da bulundu.

Londra'da HSBC'nin merkez binasında görev yapan 49 yaşındaki bankacı Schnor, kaldığı otelin yakınında eşi ve iki çocuğunun kalması için geceliği 390 sterlinden bir apartman dairesi kiralamıştı. Schnor'un eve iş götürmemek için otelde kaldığı tahmin ediliyor.

Bankacı Schnor'un yakın bir arkadaşı ölüm sonrası yaptığı açıklamada, "Christen sakin bir adamdı, son dönemde baskı altında olduğunu gösteren bir davranış sergilemedi. Her zaman çok çalışkan, işine hakim ve düzenli bir bankacıydı" dedi.

Christen Schnor aynı zamanda HSBC'nin Sigorta Grup Başkanlığı görevini yürütüyordu. HSBC sigortanın Türkiye, İngiltere, Ortadoğu ve Malta birimi 49 yaşındaki bankacıya bağlı çalışıyordu.

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