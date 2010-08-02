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Ekonomi

HSBC'NİN KARI 11.1 MİLYAR DOLAR LONDRA (A.A)

02 Ağustos 2010 15:39

-HSBC'NİN KARI 11.1 MİLYAR DOLAR LONDRA (A.A) - 02.08.2010 - İngiliz HSBC bankasının yılın ilk yarısında vergi öncesi karı 11,1 milyar dolar oldu. Avrupa'nın en büyük bankası HSBC yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısında vergi öncesi karının geçen yıl aynı döneme göre iki kattan fazla artarak, 11,1 milyar dolara çıktığını bildirdi. Banka, 80 milyon dolar zarar yazdığı Kuzey Amerika hariç her bölgede kar ettiğini bildirdi. İngiltere'nin diğer büyük bankaları Lloyds, Barclays ve RBS, kendi sonuçlarını bu hafta sonuna doğru açıklayacak.

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