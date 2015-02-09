HSBC'nin karanlık yüzü



Kuzey Alman Radyo Televizyon Kuruluşu (NDR), Batı Alman Radyo Televizyon Kuruluşu (WDR) ve Süddeutsche Zeitung, İngiliz HSBC bankasının İsviçre şubesiyle ilgili çok tartışılacak bir habere imza attı. Habere göre “rüşvet alan siyasetçiler, silah tüccarları ve diğer suçlular” “kara para aklamak, mal varlıklarını gizlemek ve vergi kaçırmak” amacıyla yıllarca HSBC hesaplarını kullandı.

İddialar, Fransız polisinin 2009 yılında bir HSBC çalışanından aldığı 100 binden fazla dokümana dayandırılıyor. Belgelere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir kuzeni, Mısır'ın devrik devlet başkanı Hüsnü Mübarek’in bir yakını ve eski Çin Başbakanı Li Peng'in de HSBC’de hesabı bulunan şahıslar arasında olduğu belirtiliyor.

Ayrıca terörizmi finanse eden şahıslarla bağlantılara da ulaşıldığı kaydediliyor. Belgeler sayesinde mali soruşturma makamlarının 1 milyar euro değerinde vergi veya ceza tahsil ettiği belirtiliyor.

Toplam bilançosuyla dünyanın ikinci büyük bankası olan HSBC, denetimde gözden kaçan bir hata olduğunu ileri sürdü. 4 sayfalık açıklamada İsviçre’deki şubenin 1999 yılındaki devri sırasında tam olarak entegre edilemediği, dolayısıyla standartların düşük tutulduğu belirtildi.

HSBC’nin, bilhassa İsviçre’deki şubenin son yıllarda radikal bir biçimde dönüştürüldüğü ifade edildi. İsviçre’deki kardeş bankanın “çok sayıda yüksek riskli hesap” barındırdığı kaydedildi.

Açıklamada, İsviçre özel bankalarının geçmişte farklı çalıştığı için müşterilerin “vergi mükellefiyetlerini tam kapsamıyla yerine getiremediği” belirtildi. Banka halihazırda vergi açısından sorumlu tüm müşterileriyle yolunu ayırdığını duyurdu.