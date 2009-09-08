HSBC'den ING'ye 1 milyar sterlinlik teklif

ING'nin Hollanda hükümetine olan borcunu ödemek için satışa çıkardığı özel bankacılık işi için HSBC en az 1 milyar sterlin teklif etti.



Kriz sürecinde en sağlam duran bankalardan biri kabul edilen HSBC'nin, ING'nin özel bankacılık işi için en az 1 milyar sterlin teklif verdiği belirtildi. İngiliz The Sunday Times gazetesinde önceki gün yer alan habere göre, Singapurlu yatırım fonu DBS ve İsviçreli varlık yöneticisi Julius Bear da teklif verdi. Haberde ayrıca toplam teklif veren sayısının 5 olduğu ve tercih edilen teklifin 10 gün içinde açıklanabileceği yer aldı.



Hollandalı finans devi ING, Hollanda hükümetinden geçen yıl ekim ayında aldığı 6 milyar sterlinlik kurtarma fonunu geri ödeyebilmek için İsviçre ve Asya'daki özel bankacılık faaliyetlerini satışa çıkarmıştı. ING ayrıca, alınan devlet yardımı konusunda başlatılan soruşturmaya karşılık olarak sigortacılık kolunu da bankacılık işinden ayırmayı planlıyor. HSBC'nin sadece İsviçre ya da Asya faaliyetleri ile mi yoksa ikisiyle birden mi ilgilendiği henüz netlik kazanmazken, DBS'nin sadece Asya koluyla, fakat Julius Bear'ın iki varlıkla da ilgilendiği belirtildi. Detaylı görüşmelerin, tercih edilen teklif açıklandıktan sonra başlayacağı gelen haberler arasında.



ING'nin Asya'daki faaliyetleri Çin, Hong Kong, Tayvan , Filipinler ve Tayland'da toplam 16 milyar dolarlık varlığı yönetirken İsviçre'deki birimi 15 milyar dolarlık varlığın yönetiminden sorumlu.



