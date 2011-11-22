HSBC'den Denizbank için teklif

T24 - İngiliz HSBC bankası, Dexia'nın Türkiye birimi Denizbank için resmi teklif yaptı.



İngiltere merkezli HSBC'nin, Dexia'nın Türkiye birimi Denizbank'a resmi bir teklifte bulunduğu bildirildi.



Sky News'in blog sayfasında yer alan habere göre, HSBC haftalar boyunca yapılan değerlendirmelerin ardından Denizbank'a teklifini birkaç gün önce sundu.



Haberde, HSBC'nin ne kadarlık bir teklifte bulunduğunun netleşmediği ancak, Denizbank'ın küçük halka açıklık oranı temel alındığında, teklifin 3 milyar sterlinden fazla olduğu kaydedildi.



Reuters'a bilgi veren konuya yakın bir kaynak ise, Denizbank için sadece HSBC'nin resmi teklif verdiğini ancak HSBC'nin teklifinin Dexia'nın istediği fiyatın oldukça altında olduğunu söyledi.



Sky News haberinde, HSBC'nin Denizbank'ın tamamını almayabileceği bilgisi yer aldı. Denizbank'ın dünkü kapanışa göre İMKB'deki piyasa değeri yaklaşık 7.95 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Denizbank'ın yaklaşık binde ikilik çok küçük bir kısmı halka açık durumda.



Denizbank, Dexia'nın Denizbank'taki hisseleri ile ilgili stratejik opsiyonların değerlendirilmesine yönelik olarak başlatılan çalışmalar için Bank of America Merrill Lynch ve White & Case firmalarına yetki verdiğini duyurmuştu.



