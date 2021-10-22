HSBC yıl sonu dolar/TL tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentileri aşan faiz indiriminin ardından HSBC Dolar/TL beklentisini yukarı yönlü güncelledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre HSBC yıl sonu dolar/TL tahminini 8,65’ten 9,80’e, 2022 yıl sonu tahminini ise 8,80’den 10,70’e yükseltti.

CEEMEA FX Stratejisti Murat Toprak tarafından yayımlanan raporda liradaki ilave zayıflıkta rol oynayabilecek üç faktör şöyle sıralandı, yüksek enflasyon beklentileri gölgesinde reel faizlerin baskılanması, yüksek dolarizasyon riski, cari dengede iyileşmenin kesintiye uğraması.