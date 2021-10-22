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Ekonomi

HSBC yıl sonu dolar/TL tahminini yükseltti

HSBC, 2021 yılı sonu için dolar/TL kurunu 9,80 olarak güncelledi

22 Ekim 2021 14:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentileri aşan faiz indiriminin ardından HSBC Dolar/TL beklentisini yukarı yönlü güncelledi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre HSBC yıl sonu dolar/TL tahminini 8,65’ten 9,80’e, 2022 yıl sonu tahminini ise 8,80’den 10,70’e yükseltti.

CEEMEA FX Stratejisti Murat Toprak tarafından yayımlanan raporda liradaki ilave zayıflıkta rol oynayabilecek üç faktör şöyle sıralandı, yüksek enflasyon beklentileri gölgesinde reel faizlerin baskılanması, yüksek dolarizasyon riski, cari dengede iyileşmenin kesintiye uğraması.

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