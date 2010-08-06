HSBC Türkiye'nin yeni CEO'su 'Martin Spurling'

T24- Piraye Antika, HSBC Türkiye'de CEO'luk görevini, HSBC Grubu yöneticilerinden Martin Spurling'e devredecek.



HSBC Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, HSBC'nin Türkiye pazarına girdiği 1990 yılından bu yana bankada görev yapan Piraye Antika, 1993 yılından bu yana da bankanın CEO'luğunu yürütüyordu.



HSBC Türkiye'de CEO'luk görevini, gerekli yasal izinlerin alınmasının ardından, 30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla, HSBC Grubu yöneticilerinden Martin Spurling devralacak.



Antika ise HSBC Bank A.Ş'deki Yönetim Kurulu Üyeliği görevine ilave olarak HSBC Grubu Avrupa Ortadoğu ve Küresel İşkolları Yönetim Kurulu Başkanı Stuart Gulliver ile HSBC Grubu Kıta Avrupası CEO'su Peter Boyles'un özel danışmanı olarak görev yapacak.



Uluslararası Yönetici olarak HSBC Grubu bünyesinde 20 yıldır çalışan Martin Spurling, en son Jersey'de HSBC'nin CEO'luğunu yürütüyordu. Bireysel bankacılık, kurumsal bankacılık, hazine ve yatırım bankacılığı gibi alanlarda görev yapan Spurling, bundan önce Tayvan'da CEO vekili ve bireysel bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışmıştı.



HSBC Grubu Kıta Avrupası CEO'su Peter Boyles yeni atamalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:



"HSBC Grubu adına, Piraye Antika'ya, HSBC Türkiye'yi bugün grubumuzun Kıta Avrupası bölgesindeki en başarılı bankalarından biri haline getiren olağanüstü katkı ve emeklerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Piraye Antika'nın HSBC Türkiye'deki Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmeyi kabul ederek, deneyimlerinden yararlanmaya devam etmemize imkan vermesinden büyük bir memnuniyet duyuyorum.



Türkiye, gerek gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardaki müşterileri birbirlerine bağlaması açısından, gerekse diğer açılardan ciddi fırsatlar olduğunu düşündüğümüz bir pazar. Martin Spurling'in, geçmiş deneyimleri ile bundan sonraki dönemde HSBC Türkiye'nin büyümesine liderlik etmek için çok iyi bir seçim olduğuna inanıyor ve kendisine şimdiden başarılar diliyorum.''