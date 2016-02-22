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HSBC, Türkiye'den çıkmaktan vazgeçti

Banka Haziran ayında, küresel küçülme planları kapsamında Türkiye ve Brezilya'daki faaliyetlerin durdurulacağı açıklamıştı

22 Şubat 2016 09:27

Avrupa'nın en büyük bankası olan, İngiltere merkezli HSBC Türkiye'deki operasyonlarına devam etme kararı aldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Bankanın CEO'su Stuart Gulliver son değerlendirmeler ışığında 'Türkiye'deki operasyonlarını yeniden yapılandıracaklarını' açıkladı.

Banka Haziran ayında, küresel küçülme planları kapsamında Türkiye ve Brezilya'daki faaliyetlerin durdurulacağı açıklamıştı.

Ancak Haziran'dan bu yana alınan tekliflerin hiç birinin hissedarların çıkarına uygun olmayacağının görülmesinin ardından, HSBC bu kararını değiştirdi.

Banka Türkiye'de toptan bankacılık faaliyetlerine devam edecek ve perakende bankacılık piyasasına yeniden odaklanacak.

HSBC Türkiye'de 298 şube ve 5 bin 659 çalışanla 1990'dan bu yana hizmet veriyor.

HSBC, 47 bankanın faaliyet gösterdiği Türkiye bankacılık sektörünün aktif büyüklük açısından 33,8 milyar TL ile en büyük 12. bankası konumunda bulunuyor.

 

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