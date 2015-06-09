HSBC, Türkiye'den çıkış tarihini açıklayacak

İngiltere merkezli Avrupa'nın en büyük bankası HSBC, yeniden yapılanma planı kapsamında Türkiye ve Brezilya'daki birimlerini satacağını açıkladı. Banka bu yöndeki kararını Hong Kong Borsası'na bildirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, konuyla ilgili olarak HSBC Türkiye'den yapılan açıklama şöyle:

"HSBC, Türkiye'deki faaliyetlerini satma kararı almıştır. HSBC tarafından gerekli açıklamalar ilerleyen tarihlerde yapılacaktır."

HSBC Türkiye CEO'su (en üst düzey yöneticisi) James Emmett de konuyla ilgili olarak, "Her zaman olduğu gibi önceliğimiz müşterilerimiz ve çalışanlarımızdır. Bu süreçte, müşterilerimize kesintisiz bir şekilde hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.

20 bin kişi işten çıkarılacak

Maliyetlerini azaltmak isteyen HSBC dünya çapında 20 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Bu, aynı zamanda dünyanın da en büyük bankaları arasında olan HSBC'nin çalışanlarının yüzde 7'den fazlasını işten çıkaracağı anlamına geliyor.

HSBC'nin dünya çapında toplam toplam 266 bin çalışanı bulunuyor.

İşten çıkarılacakların yaklaşık 8 bini İngiltere'deki personelden seçilecek.

Genel merkezini de taşıyabilir

Asya piyasasında büyümeye odaklanacak ve risk ağırlıklı varlıklarını 290 milyar dolar azaltacak bankanın genel merkezini İngiltere dışına taşıması da gündemde.

HSBC yetkilileri bu konudaki kararın yıl içinde verileceğini söyledi.

Bankanın CEO'su Stuart Gulliver gün içinde yeniden yapılanma planının ayrıntılarını kamuoyuna açıklayacak.

2011'den bu yana görevde olan Stuart Gulliver yaptığı yazılı açıklamada ise "Dünyanın değiştiğinin farkındayız ve bizim de değişmemiz gerek. Bu nedenle organizasyonumuzu daha da dönüştürecek stratejik kararlar açıklıyoruz" dedi.

Uzmanlar, açıklanan kararların HSBC'nin startejisinde büyük bir dönüşüme işaret ettiğini söylüyor.

HSBC, 2008'deki mali kriz sonrası kârını artırmakta zorlanmıştı.