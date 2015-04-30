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Ekonomi

HSBC, Türkiye'deki bireysel bankacılık operasyonunu satıyor

4 sorunlu ülkedeki sorunlu operasyonları çözüme ulaştırmak isteyen HSBC'nin satış çalışmalarına başladığı belirtildi

30 Nisan 2015 20:32

Türkiye dahil 4 ülkedeki sorunlu operasyonlarını çözüme ulaştırmak istediğini açıklayan HSBC'nin Türkiye'deki bireysel bankacılık operasyonunu satmak istediği belirtildi. Bilgi sahibi kaynaklar bunun kolay bir süreç olmayacağı görüşünde.

HSBC CEO'su Stuart Gulliver Şubat sonunda yaptığı açıklamada, bankanın Türkiye, Brezilya, Meksika ve ABD'de sorunlu devam eden faaliyetlerinin düzeltilmesi için 1-2 yıl süre tanıdığını aksi takdirde daha sert önlemler alacaklarını açıklamıştı.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, bankanın bireysel bankacılık faaliyetlerini satmak için çalışmalara başladığını söylediler. Ancak, Türkiye'de 300'den fazla şubesi bulunan banka için bu satış kolay olmayabilir.

"Bu kolay bir satış olmayacak. Büyük Türk bankaları zaten çok şubeli ve HSBC'nin şubelerini almak onlar için çok anlamlı değil" diyen bir bankacı, "Türkiye'ye yeni girmek isteyen bir banka da şubelerden ziyade bankacılık lisansını almak isteyecektir. Mevcut konjonktürde de Türkiye bankacılık sistemine girmek için bir iştah var diyemeyiz" yorumunu yaptı. HSBC ise konu hakkında yorum yapmadı.

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