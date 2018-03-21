HSBC: Şirketler korumacılığın yükselişiyle 'evlerine dönüyor'

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Mart (DHA) – Avrupa’nın en büyük bankası HSBC tarafından yapılan ankete göre, dünya genelinde her beş şirketten üçü korumacılığın yükselişte olduğunu düşünüyor ve bazı şirketler bu korumacı politikalar kapsamında “evlerine dönüyor” veya kendilerini korumaya alacak bölgesel ortak arayışında.

HSBC tarafından dünya genelinde 6 bin şirketin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, katılımcı şirketlerin yüzde 61’i hükümetlerin daha korumacı hale geldiğini söyledi. Özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde yüzde 70 oranla, Asya Pasifik bölgesinde yüzde 68 oranla bu algının çok daha güçlü olduğu vurgulandı. ABD’li şirketlerin yüzde 61’i korumacılığın yükseldiğini vurgularken Avrupa’da şirketlerin yüzde 50’si aynı fikirdeydi.

CNBC’de yer alan habere göre sonuçları bugün açıklanan anket aynı zamanda şirketlerin büyük bir çoğunluğunun bölgesel ortak arayışında olduğunu ve bu sadece ticaret fırsatlarını geliştirmek istediğini gösterdi.

HSBC küresel ticari bankacılıktan sorumlu CEO’su Noel Quinn şirketlerin e-pazarlama ve elektronik tedarik zinciri seçenekleriyle bu korumacı önlemlere karşı tedbir almakta olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“E-pazarlama ve elektronik tedarik zincirlerinin ortaya çıkmasını bu korumacı tedbirleri kısmen dengelemek için bir yöntem olarak görüyorlar. Çok sayıda şirket pazarlara yakın olmak adına tedarik zincirinin konumlarını değiştiriyor.”

Öte yandan korumacı tedbirler ve ticaret savaşı korkuları ışığında ankete katılan şirketlerin dörtte üçünden fazlası gelecekteki uluslararası ticaret görünümü ve büyüme konusunda iyimser. Anket sonuçlarına göre iyimserliğin altında yatan nedenler ise tüketicilerden ve iş dünyasından gelen talepteki artış, olumlu ekonomik koşullar, teknolojinin büyümeyi destekleyerek maliyetleri düşürmesi.