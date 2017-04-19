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HSBC patlamasıyla ilgili 14 yıldır aranan 'El Kaide üyesi', vekil imamlık yaparken yakalandı!

Z.Ç., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi

19 Nisan 2017 16:09

2003 yılında İstanbul Levent’te HSBC Bankası önünde 27 kişinin öldüğü, 450 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili El Kaide silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs, Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde bir köyde vekil imamlık yaptığı sırada yakalandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ilgaz İlçe Jandarma ekiplerine gelen bilgiler doğrultusunda dün akşam saatlerinde ilçe merkezine bağlı Alıç köyünde vekil imamlık yaptığı tespit edilen Z.Ç., köyde yakalayarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, şahsın 2003 yılında İstanbul’da HSBC banka patlamasında olaya karıştığı ve ardından yapılan mahkeme sonucu serbest kaldıktan sonra Afganistan’a giderek terör örgütü El Kaide’ye üye olduğu belirlendi. Daha sonra Afganistan’dan sınır dışı edilerek Türkiye’ye giriş yapan Z.Ç. hakkında, ülkeye girişinden sonra savcılık tarafından ‘El Kaide’ye üye olmak’ suçundan dava açıldı. Davanın sonuçlanmasının ardından Z.Ç., Ilgaz ilçesinde bir köyde vekil imamlık yaptığı anlaşılarak gözaltına alındı. Bu sabah saatlerinde Ilgaz Adliyesine çıkarılan Z.Ç., mahkemede HSBC Bankası patlamasına karıştığını itiraf ederken, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

 

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