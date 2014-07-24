HSBC, küçük şirketlerle vedalaşma kararı aldı

İngiliz HSBC, Türkiye’de ticari bankacılık müşterilerini gözden geçiriyor. Banka uluslararası odaklı olmayan küçük şirketlerle vedalaşma kararı alırken kaç müşteriyle yolları ayıracağı belirsiz.

Telefondaki ses “Şirketinize yeterli hizmet veremediğimiz için hesabınızı kapatmaya karar verdik. Lütfen 30 gün içinde otomatik ödeme talimatlarınızı başka bankaya alın. Müşterilerinizi ve ticari ilişkide bulunduğunuz kurumları da bilgilendirin” diyordu.

Yaklaşık 10 yıldır HSBC ile çalışan şirketin yetkilileri bayram öncesinde gelen bu telefon karşısında şaşkınlığa düştü. HSBC müşterisinden, tez elden başka bir bankaya gitmesini istiyordu! HSBC müşterisi olan bazı işletmeler bu örnekte olduğu gibi telefonlar alıyor. Sayıları henüz belli değil, ancak HSBC yeterince değer yaratmadığına inandığı müşterilerine “güle güle” diyor.

Jale Özgentürk’ün Hürriyet’teki haberine göre, Türkiye’ye 1990’da Midland Bank adıyla gelen, 1999’da adını HSBC olarak değiştiren banka, Türkiye’deki ticari varlığını 2001’de Demirbank’ı satın alarak güçlendirmişti. Banka 2002’de Boyner Grubu’nun kredi kartları şirketi Benkar’ı da satın alarak, Advantage markasıyla kredi kartı pazarının en büyük oyuncularından biri olmuştu.

Bugün 3 milyon müşterisi olduğu tahmin edilen HSBC, 2010’dan itibaren beri Türkiye’de büyüme konusunda biraz temkinli. Çalışan sayısı 2010’da 6 bin 631 iken 2014 Mart itibariyle 5 bin 967’ye geriledi. Şube sayısı ise 312 civarında.

2014’ün ilk çeyreğinde zarar açıklayan birkaç bankadan biri olan HSBC Türkiye, 2014-2017 yılları için daha odaklı yeni bir strateji uygulamaya başlayacağını açıklamıştı. HSBC Türkiye’ye yeni uygulamanın nedenlerini ve Türkiye’deki geleceklerini sorduk. Açıklamaları şöyle:

Uluslararası odaklılar

“Ticari Bankacılık portföyümüzü gözden geçirdik. Bu değerlendirme sonucunda en iyi hizmeti vereceğimizi düşündüğümüz ve kaynaklarımızı en verimli kullanacağımız müşterilerimize odaklanmayı hedefledik. Bu müşteriler genellikle aktif olarak uluslararası arenada iş yapan ya da yakın bir gelecekte uluslararası arenaya açılmayı hedefleyen ve Türkiye’de sunduğumuz hizmetlerden en üst düzeyde faydalanan işletmeler.”

HSBC yetkilileri bu uygulamayla müşterilerin her birine daha fazla zaman ve kaynak ayırabileceklerini öne sürerken “Her müşteriye birer Müşteri İlişkileri Temsilcisi aracılığıyla hizmet sunacağız. Müşteri sayısına değil en iyi şekilde hizmet verebileceğimiz müşterilerimize kattığımız değere odaklanacağız” diyor.

HSBC yetkilileri uygulamanın kaç şirketi kapsayacağının, uygulamanın tamamlanmasından sonra ortaya çıkacağını açıkladılar.

James Emmett 1 Eylül’de başlıyor

HSBC’de genel müdür değişikliği ise haziran ayında açıklanmıştı. Martin Spurling’in HSBC Avrupa ve Orta Doğu Afrika Bölgesi Bireysel Bankacılık Başkanı olarak atanmasının ardından yerine Küresel Dış Ticaret ve Faktoring Başkanı James Emmett’in atandığı açıklanmıştı. Emmett 1 Eylül itibariyle görevine başlıyor.

Banka müşterisi isyan ediyor

Hesabı kapatılacak olan bir şirket yetkilisi diyor ki, “10 yılda olumsuz tek bir işlemimiz sicilimiz olmadı. Bizden yeterince kâr edemediklerini düşünmüşler. Bankacılığın toplumsal sorumluluğu yok mu? İstediği zaman müşterisine git deme hakkı var mıdır? Bir süpermarket, sadece bir sakız satın almak isteyen müşterisine ‘başka yerden alın’ diyebilir mi?