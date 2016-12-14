HSBC İngiltere'de 321 şubesini kapattı

İngiltere merkezli Avrupa'nın en büyük bankası HSBC'nin, son iki yılda ülkedeki şubelerinin dörtte birinden fazlasını kapattığı belirlendi.

Which? adlı tüketici kuruluşunun araştırmasına göre HSBC İngiltere'de Ocak 2015'ten bu yana 321 şubesini kapattı.

Bu rakam, bankanın İngiltere'deki şube ağının yüzde 27'sine tekabül ediyor.

Aynı süre içinde İngiltere genelinde farklı bankaların toplam bin şubesinin kapandığı kaydediliyor.

HSBC yetkilileri, birçok müşterisinin artık bankacılık işlemlerini internet ve akıllı telefonlar üzerinden yaptığını söylüyor.

Which?'e göre, İngiltere'de geçen yıl yetişkinlerin yüzde 56'sı internet üzerinden bankacılık işlemi yapıyor. Ancak kuruluşa göre ülkede internet bankacılığını kullanmayan ya da kullanamayan 20 milyon yetişkin var. Bu kişilerin çoğunun internet bağlantılarının zayıf olan bölgelerde yaşadığı belirtiliyor.

HSBC, gelecekte sürdürülebilir bir ağa sahip olmak için şubelerle ilgili incelemesine devam edeceğini açıkladı.

Bankanın bir sözcüsü, şubelere giden müşteri sayısının azaldığını belirterek, "Şube ziyaretleri yüzde 40 azaldı. Bankacılık işlemlerinin yüzde 93'ü telefon, internet bankacılığı, akıllı telefonlarla gerçekleştiriliyor. Nakit çekimlerinin yüzde 97'si de ATM'lerden yapılıyor" dedi.