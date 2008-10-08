HSBC İngiliz hükümetinin yardımını reddetti

İngiliz hükümetinin bugün bankalar için açıkladığı kurtarma paketi kapsamında, 8 önemli İngiltere sermayeli bankaya 87,2 milyar dolar likidite sunacağını açıklamasının ardından HSBC üst yönetimi bir yazılı açıklama yaptı.



HSBC Holdings, İngiltere hükümetinin küresel finansal kriz kapsamında ülkede mali sıkıntı içerisinde olan bankalar için hayata geçirdiği destek paketini kullanmayacağını açıkladı ve güçlü sermaye yapısını kendi kaynaklarını kullanarak koruyabileceğini kaydetti.



HSBC Holdings adına sözlü açıklamada bulunan banka yetkilileri şunları söyledi:



"HSBC’nin İngiliz hükümetinin bugün sunduğu özel likidite paketinden faydalanmak adına bir planı bulunmamaktadır. Bankaların ana sermaye oranlarını güçlü kılmaları için gerekli şartların yerine getirilmesinin önemli olduğuna ve takip edilmesi gerektiğine katılıyoruz. Ancak, HSBC olarak biz hâlihazırda güçlü olan ana sermaye yapımızı yine kendi kaynaklarımızı kullanarak korumaya devam edeceğiz."



Açıklamada, HSBC'nin şu anda ana sermaye oranı yüzde 8,8 ve yüzde 90 borç/mevduat oranı ile bankacılık sektöründe likidite ve sermaye bazında "en güçlü" pozisyonlardan birine sahip olduğu bildirildi.

