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Ekonomi

HSBC: Dolar/TL 3.50 – 3.55'e gerileyebilir

HSBC Dolar/TL'ye ilişkin beklentilerini içeren raporu yayımladı

22 Mart 2017 02:22

HSBC stratejistlerinin kaleme aldığı raporda, Dolar/TL 'nin yaklaşık 3.50 – 3.55'e inebileceği belirtildi.

HSBC, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geç likidite penceresi (GLP) ile maksimum fonlama miktarını kontrol ederek likiditede sıkı duruşunu sürdürmesi durumunda TL'nin yükselişini sürdürmesini bekliyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Londra merkezli HSBC analistleri Murat Toprak ve Dominic Bunning'in kaleme aldığı raporda, “Özellikle piyasa carry trade imkanı ve cazip değerlemeleri takip ederken, Merkez Bankası'nın GLP faizini geçtiğimiz hafta 75 baz puan artırması sonrası, TL kısa vadede değer kazanabilir.” dendi.

Beklentinin üzerinde açıklanan enflasyon rakamlarına hızlı bir şekilde tepki veren TCMB'nin “büyük bir ihtimalle bir miktar kredibilite geri kazandığı” belirtilen raporda, Merkez Bankası'nın TL'deki değer kaybını tetikleyen unsurlar karşısında faiz artırımına gitmekten başka seçeneğinin bulunmadığı ifade edildi.

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