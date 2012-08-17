HSBC bombacısı Halep'te öldürüldü

Suriye'de Halep'teki çatışmalarda öldürülen Metin Ekinci’nin İstanbul'da HSBC binasına düzenlenen bombalı saldırıları planlayanlardan Azad Ekinci'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı. Saldırıda kullanılan bir aracın Metin Ekinci adına kayıtlı olduğu belirlenmişti.



Suriye'deki çatışmalarda Devlet Başkanı Beşşar Esed yönetimine bağlı askerler tarafından öldürüldüğü açıklanan Metin Ekinci'nin 2003 yılında İstanbul'da El Kaide'nin HSBC binasına, İngiliz Konsolosluğu ve Neva Şalom Sinagogu'na düzenlenen bombalı saldırıların planlayıcısı olan Azad Ekinci'nin kardeşi olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Suriye'de çıkan çatışmalarda Beşşar Esed'e karşı savaşan 'Özgür Suriye Ordusu' saflarında yer aldığı belirtilen Metin Ekinci'nin Halep kentinde çıkan çatışmada öldürüldü.