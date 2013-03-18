Avrupa’nın en büyük bankası HSBC binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Bankacılık hizmetlerini daha çok internet ortamına taşıma niyetinde olan İngiliz HSBC bankası daha önce açıkladıklarına ek olarak, binlerce kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Piyasa değeri açısında Avrupa’nın en büyük bankası olan HSBC’nin işten çıkarmaları iki aylık süreç içinde tamamlayacağı ifade edildi.

CNBC-e'de yer alan habere göre, Financial Times gazetesinin bankaya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde bankanın işten çıkarmalar konusunda net bir stratejisinin olmadığı ifade edildi.

HSBC CEO’su Stuart Gulliver geçen hafta 2012 sonuçlarını açıklarken şirketin maliyet hesaplamasına gideceğini söylemiş ve bir şekilde işten çıkarmaların mesajını vermişti.

Gulliver aynı zamanda 2013’te banka olarak 1 milyar dolarlık bir tasarruf planı hedeflediklerini ifade etmişti.

Her ne kadar işten çıkarılacak kişi sayısı bilinmese de bankaya yakın kaynaklar 1 milyar dolarlık tasarruf planı kapsamında 5 bin kişinin işten çıkarılabileceğine işaret etti.

Kaynaklar bankanın tasarruf planını sürdürmesi durumunda işten çıkarılacak kişilerin sayısının 10 bini de bulabileceğine işaret etti.