HSBC bankasına bombalı saldırı

HSBC'nin Kartal’daki bir şubesinin camına kimliği belirsiz bir kişi tarafından yapıştırılan plastik patlayıcının patlaması sonucu hasar meydana geldi.



Cevizli Mahallesi Üsküdar Caddesi Numara 204’de bulunan HSBC bankasında saat 01.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada bankanın ön camında hasar oluşurken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.



İkinci bir patlama ihtimaline karşın çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis olay yerine bomba uzman ekibi çağırdı. Bomba uzmanının yaptığı incelemede patlamaya tahrip gücü düşük bir plastik patlayıcının neden olduğu belirlendi. Bankanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 20-25 yaşlarında, sakallı bir kişinin ön cama bir madde yapıştırıp hızla uzaklaştığını tespit etti. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.



İstanbul Levent'teki HSBC Bankası'na 20 Kasım 2003 tarihinde bombalı saldırı düzenlenmiş, meydana gelen patlamada 17 kişi ölmüş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.