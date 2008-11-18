HSBC Asya'da 500 kişiyi işten çıkarıyor

Piyasa değeri bakımından Avrupa'nın en büyük bankası HSBC'nin Hong Kong ve Çin idari müdürü Peter Wong yaptığı açıklamada, 450'si Hong Kong'da olmak üzere şirketin çeşitli bölümlerinden 500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını belirtti.



Wong, bazı bölgelerde şirketteki değişikliklerin yanı sıra kötüleşen ekonomik koşullar ve 2009 yılına ilişkin kaygılar yüzünden çalışanlarının sayısını azaltmaya karar verdiklerini kaydetti.



HSBC eylül ayında finansal kriz nedeniyle dünya çapında 1100 kişiyi işten çıkaracağını bildirmişti.



Geçen yıl sonu itibariyle 375 bin kişiyi istihdam eden ABD'li Citigroup da dün daha önce açıkladığı 22 bin kişiye ilaveten 53 bin kişiyi daha işten çıkaracağını kaydetmişti.

