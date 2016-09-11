HSBC, 2050 yılında en zengin olacak ülkeleri sıraladı, Türkiye de listede

HSBC, 100 ülkenin ekonomik durumlarını inceleyerek 2050 yılına kadar zengin olacak ülkeleri sıraladı. Ülkelerin istihdam oranlarının, çalışan nüfusunun, toplam iş gücünün ve yaşlılık oranlarının dikkate alınarak hazırlandığı listede, Türkiye 12. sırada yer aldı.

Yapılan araştırmada, Türkiye'nin yükselişe geçmesinin nedeni olarak doğurganlık oranının artışı ile çalışan nüfus sayısının da artacak olması gösteriliyor.

paratic.com'da yer alan habere göre, sonuçların bazılarının oldukça ilginç olduğu listede örneğin; Filipin ekonomisinin zenginlikte 2050’ye kadar 43. sıradan, tam 27 ülkeyi geride bırakarak 16. sıraya geleceği sonucu elde edilmiş.

İsveç’in ise en zengin ilk 20 ülke sıralamasından 38. sıraya kadar düşebileceği öngörülmüş.

HSBC verilerine göre 2050 yılında en zengin olacak 15 ülke şöyle:

1- Çin

Milli Gelir: 25,33 Trilyon Dolar

Şu anda dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olmasına rağmen 2050 yılında birinci sıraya geleceği tahmin ediliyor. Hong Kong ve Macao’nun ekonomilerinin de etkisiyle Çin ekonomisinin destekleneceği tahmin ediliyor. Çalışan nüfusunda azalma bekleniyor ve buna neden olarak ülkenin tek çocuk politikası gösteriliyor. Yine de çalışanların ekonomiyi modernize etme çabaları ile Çin’in daha da büyüyeceği tahmin ediliyor.

2- ABD

Milli Gelir: 22,27 Trilyon Dolar

Amerika’nın neredeyse tüm verilerinin olumlu yönde ilerlemesi ekonomisinin de gücüne güç katıyor. Şu anda Amerikan ekonomisi hakkında yapılan bir açıklamanın, tüm dünya piyasalarına yön verdiği düşünülecek olursa; neden dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olduğu da anlaşılacaktır. Doların gücünün gün geçtikçe artması ve ekonomik iyileşmelere rağmen ABD ekonomisinin ikinci sıraya düşeceği tahmin ediliyor.

3- Hindistan

Milli Gelir: 8,17 Trilyon Dolar

Son derece önemli bir nüfus artışı yaşayacağı bekleniyor ve bu anlamda büyüyen ülkeler sıralamasında ilk 5’te yer alacağı tahmin ediliyor. Bu durumun da ekonomi üzerine oldukça faydalı olacağı öngörülüyor. Çin’i sollayarak Hindistan’ın dünyanın en kalabalık 3. ülkesi olması bekleniyor. Dış ekonomik politikaları kopyalaması ve modern teknolojiden yararlanması gibi etkenlerle ekonomide oldukça olumlu değişikliklerin olması bekleniyor.

4- Japonya

Milli Gelir: 6,43 Trilyon Dolar

Japonya’nın yaşlanan nüfus ile birlikte zenginliğinde düşüşler olması bekleniyor. Çalışan nüfus anlamında da sorunlarla karşılaşılabileceği düşünülüyor. Doğurganlık oranının da azalması da bir risk olarak görülüyor. Buna rağmen dördüncü sıradaki yerini koruyacağı tahmin ediliyor.

5- Almanya

Milli Gelir: 3,71 Trilyon Dolar

Almanya’da, Hindistan ekonomisinin büyümesinin etkilediği ülkelerden birisidir. Almanya’nın en zengin 5. ülke olmaya devam edeceği ve Avrupa’nın en büyük ekonomisi olacağı tahmin ediliyor. Nüfusunda azalma beklenmesi nedeniyle Almanya’nın kişi başı milli gelir sıralamasında 8 sıra yükselmesi bekleniyor.

6- Birleşik Krallık

Milli Gelir: 3,58 Trilyon Dolar

İngiltere’nin şu anda Almanya’nın önünde yer almasına rağmen yer değiştirecekleri tahmin ediliyor. Ekonomileri arasındaki farkın oldukça azalması da bunun en büyük göstergesi. İngiltere ekonomisi üzerinde Hindistan’ın büyüyen ekonomisinin de etkisi olduğu tahmin ediliyor.

7- Brezilya

Milli Gelir: 2,96 Trilyon Dolar

1986 ve 1994 yılları arasında yıllık enflasyonu % 500 oranını aşan Brezilya ekonomisi, toparlanmak için oldukça fazla emek sarf ediyor. Refah düzeyini arttıracağı tahmin edilen Brezilya’nın en zengin ülkeler sıralamasında 7. sıraya gelmesi bekleniyor. Buna rağmen kişi başına düşen milli gelir sıralamasında 9 sıra kaybederek 91. sıraya yerleşeceği öngörülüyor. Çalışan nüfusunun artmasının yanı sıra eğitim anlamında da artış yaşanacağı, buna bağlı olarak suç oranının azalacağı tahmin ediliyor.

8- Meksika

Milli Gelir: 2,81 Trilyon Dolar

Şu anda dünyanın 13. zengin ülkesi olmasına rağmen büyük bir sıçrama yapması bekleniyor. Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkeleri geride bırakarak 8. sıraya yerleşeceği tahmin ediliyor. Buna rağmen kişi başı milli gelir sıralamasında 5 basamak birden düşerek 47. sıraya geleceği de öngörüler arasında yer alıyor. Politika değişiklikleri nedeniyle Meksika son yıllarda eğitim, enerji, telekomünikasyon ve mali sektörlerde iyi bir toparlanma yaşamaya başladı. Bu nedenle de gelecekte refahının ve verimliliğinin daha da artması bekleniyor.

9- Fransa

Milli Gelir: 2,75 Trilyon Dolar

Fransa’nın 2050 yılına kadar 6. sıradan 9. sıraya kadar düşeceği tahmin ediliyor. Genel olarak Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan finansal zorluklardan nasibini alacağı da tahminler arasında yer alıyor. Ayrıca Fransa’nın son 10 yıl içerisinde kişi başına düşen milli gelirinin, diğer gelişmiş ülkelere göre geride kalacağı öngörülüyor.

10- Kanada

Milli Gelir: 2,29 Trilyon Dolar

En zengin ülkeler listesinde yeri değişmeyecek olan tek ülke olarak Kanada gösteriliyor. 2050 yılına kadar güçlü ekonomisi sayesinde kişi başı gelir sıralamasında da yükseliş göstermesi bekleniyor. Dünyanın en istikrarlı ekonomilerinden biri olmasına ve bankacılık sisteminin son derece güçlü olmasına rağmen dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz fırtınasından nasibini almıştır. Ayrıca son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle yükselen Amerikan doları da, ülke ekonomisinde olumsuz etki yaratmıştır.

11- İtalya

Milli Gelir: 2,19 Trilyon Dolar

Çalışan İtalyan nüfusunda azalma bekleniyor. Bu nedenle İtalya’nın en zengin ülkeler listesinde 7. sıradan 11. sıraya düşmesi tahmin ediliyor. İtalyan ekonomisinin son 16 yıllık süreçte yalnızca % 4 büyüme gösterdiği biliniyor.

12- Türkiye

Milli Gelir: 2,15 Trilyon Dolar

Türkiye’nin listenin 12. Sırasında yer alması oldukça ilginç gelebilir. Ama Hollanda, Rusya, Güney Kore, Avustralya gibi ülkeleri geride bırakması tahmin ediliyor. Türkiye’nin 6 sıra birden yükselişe geçmesinin nedeni olarak; doğurganlık oranının artışı ile çalışan nüfus sayısının da artacak olması gösteriliyor. Bu durumunda temel ekonomi üzerinde oldukça yararlı etkileri olması bekleniyor.

Ayrıca 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında Türk vatandaşlarının kişi başı milli gelirinin tam 3 kat arttığı da araştırma sonucunda ortaya koyulmuş durumda. Son 15 yıllık süreçte doğrudan yabancı yatırımın artış göstererek ekonomik büyümeye 13 milyar dolarlık bir etkisi olduğu biliniyor.

13- Güney Kore

Milli Gelir: 2,06 Trilyon Dolar

Güney Kore’nin azalan işgücü ve doğurganlık nedeniyle iki sıra kaybederek 13. sırada yer alacağı tahmin ediliyor. 1970’li yıllardan bu yana dünyanın en zengin ülkeleri listesinde yer alan Güney Kore’nin oldukça büyük ekonomik başarıları da bulunuyor. 2050 yılına kadar ülke refahında artış görüleceği, artan aile şirketleri sayısı ile ekonomisinde büyüme kaydedileceği tahmin ediliyor.

14- İspanya

Milli Gelir: 1,95 Trilyon Dolar

İspanya ekonomisinin 2004 – 2008 yılları arasında konut piyasasında yaşanan balon nedeniyle olumsuz etkilendiği biliniyor. O zamandan bu zamanda konut piyasasında patlayan balonun etkilerini silmeye çalışan İspanya’nın, çalışan nüfusunda % 11 oranında bir azalma bekleniyor. Bu nedenle 2050 yılında iki basamak kaybederek 14. sırada yer alacağı öngörülüyor. Orta yaş grubu nüfusunda artış bekleniyor ve GSYİH oranının % 3 artacağı tahmin ediliyor.

15- Rusya

Milli Gelir: 1,87 Trilyon Dolar

Rusya’nın çalışan nüfusunda oldukça fazla düşüş beklenmesine rağmen 2050 yılında ilk 15’te yer alacağı biliniyor. 1,87 trilyon dolarlık milli gelir ile ülke, Avustralya ve Arjantin’i geride bırakacak ve iki basamak birden yükselecek öngörüleri, araştırmalar sonucunda elde edilmiş.

Şu an Ukrayna ile arasında yaşanan gerginlik ve petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, ekonomisini oldukça olumsuz etkiliyor. Enflasyonun ise 2014 yılının Kasım ayında % 9,1 oranında yükseldiğini biliyoruz.