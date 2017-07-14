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Dünya
Deutsche Welle

HRW'den zika salgını uyarısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Brezilya'da bebeklerde mikrosefaliye yol açan yeni bir zika salgınının daha başlayabileceği uyarısında bulundu. Brezilya'da 2600 çocuğun yoğun tıbbi bakıma muhtaç olduğuna dikkat çekildi.

14 Temmuz 2017 12:37

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Brezilya makamlarının gerekli önlemleri almamasının zika salgınının yeniden patlak vermesine yol açabileceğini duyurdu.

HRW, Sao Paulo'da yayınladığı bildiride içme suyu ve kanalizasyon tesislerindeki eksiklerin Zika virüsünü yayan sivrisinekler için ideal ortam oluşturduğuna dikkat çekti.

İnsan hakları örgütü, 200 milyon nüfuslu Brezilya'da halkın üçte birinin içme suyu ihtiyacının tam karşılanamadığına ve konutların yarısının kanalizasyon sistemine bağlı olmadığını belirtti.

HRW, atık suların yarısının arıtılmadan denize döküldüğünü, 35 milyon Brezilyalının çöplerinin düzenli olarak toplanmadığını ve öncelikle fakir halk kesimlerinin sivrisinek sokmasıyla bulaşan hastalıklar karşısında korunamadığını vurguladı.

Hastalık anneleri kürtaja zorluyor

Brezilya Hükümeti bir buçuk yıl önce, bebeklerde beyin deformasyonuna yol açan mikrosefali salgını nedeniyle "olağanüstü sağlık durumu" ilan etmiş, virüs taşıyan sineklerle mücadele için ordu birlikleri seferber edilmişti. Vakaların azalması nedeniyle bu yılın Mayıs ayında olağanüstü duruma son verilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ayrıca salgın nedeniyle 2 bin 600 küçük çocuğun yoğun tıbbi bakıma muhtaç olduğunu belirtti. Bildiride, kötü ekonomik durum nedeniyle çocukların bakımı ve ailelerin desteklenmesi için yeterli kaynak bulunamadığı iade edildi.

HRW, engelli çocuk doğurma endişesi nedeniyle annelerin kürtaj yaptırabileceklerine dikkat çekti. Sağlık sisteminin hastalığın yol açabileceği tehlikeler hakkında tedirgin kadınların aydınlatılmasına imkan tanımadığına dikkat çekilen bildiride ayrıca tıbbi şartlara uygun olmayan müdahaleler yüzünden 2005 yılından bu yana 900 kadının kürtajdan öldüğü bilgisi verildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/kna/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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