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Dünya
Deutsche Welle

HRW'den Pakistan ve BM'ye büyük suçlama

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Pakistan’ı 2016 yazında yaklaşık 600 bin Afgan mülteciyi ülkesine zorla geri göndermekle suçluyor. HWR ayrıca BM'ye de eleştiriler yöneltiyor.

13 Şubat 2017 22:13

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) pazartesi günü "Afgan mültecilerin kitleler halinde zorla geri gönderilişi" başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda Pakistan, son yılların mültecilere yönelik en büyük kitlesel zorla gönderme operasyonunu yapmakla suçlanıyor. Örgütün raporunda, Pakistan'ın 2016 yazında yaklaşık 600 bin mülteciyi zorla ülkesine geri gönderdiği bildirildi.

Bunların 365 binin resmi mülteci statüsü almış kişiler olduğu belirtildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcilerinden Gerry Simpson, pazartesi günü rapora ilişkin yaptığı açıklamada "2016 yılının ortasında Pakistan’ın dünyanın en büyük mülteci karşıtı operasyonunu yaptığını" kaydetti.

76 sayfalık raporda mültecilere yönelik yapılan operasyonlardaki tehdit, soygun, keyfi muamele ve zorlayıcı önlemler de yer alıyor.

BM'ye yönelik eleştiriler

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporunda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) yönelik eleştiriler de dikkat çekiyor. Raporda, UNHCR’in Afgan mültecilere geri dönüş için 400 dolar peşin para sunmasının mülteciler üzerindeki baskıyı artırdığı savunuldu. Bu tutumun mültecilerin gönüllü olarak geri döndükleri yönündeki bir "kurmacaya" işaret ettiği kaydedildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ise eleştirileri geri çevirdi. UNHCR tarafından yapılan açıklamada son gelişmelerin birçok farklı unsura bağlı olduğu kaydedildi. Bunlar arasında Pakistan’daki "güvenlik güçlerinin baskısı", kabul merkezlerinin bulunduğu bölgelerdeki "tutum değişikliği" ve "sıkı sınır kontrollerinin" bulunduğu bildirildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre Pakistan‘da yaklaşık 2 milyon 400 bin Afgan mülteci yaşıyor. Bunların çoğu 1979 yılındaki Sovyet işgalinin ardından Pakistan‘a kaçmıştı.

2016 yılında National Geographic dergisinin kapağındaki fotoğrafı ile ünlenen "yeşil gözlü Afgan kızı" Şerbet Gula'nın sınır dışı edilmesi, dünya çapında büyük tepki çekmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/afp, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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