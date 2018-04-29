HRW: Türkiye'de medya, aktivistler, muhalefet hedef alınıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW), 2018 Dünya Raporu'nu yayımladı. Raporda, Türkiye'de 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumu sonrası medya, muhalefet ve insan hakları savunucuları üzerindeki kısıtlamaların arttığı belirtildi.

Raporda, "Türkiye 2017'de Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini suistimal etmesine karşı yeterli denge ve kontrol mekanizmalarını içermeyen bir başkanlık sistemini uygulamaya soktu" ifadesi yer aldı.

"On yıllardır yapılmış en önemli değişiklik" olarak tanımlanan başkanlık sistemi, "insan hakları ve hukukun üstünlüğü açısından bir gerileme" şeklinde yorumlandı.

Raporda ayrıca referandumun, "15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) sürerken, medyanın ağır bir şekilde sansüre uğradığı, çok sayıda gazetecinin ve Kürt yanlısı muhalefet milletvekilinin hapiste tutulduğu koşullar altında gerçekleştiğine" dikkat çekildi.

Raporda, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Başkanı Taner Kılıç'ın "terör örgütü üyesi" olduğu yönünde "uyduruk bir suç isnadıyla" tutuklu olarak hapiste olduğu belirtildi.

Tutuklu bulunan iş insanı ve sivil toplum önderi Osman Kavala'nın hakkında darbe girişimine katıldığı yönündeki "düzmece iddialara ilişkin" bir soruşturma yürütüldüğü de kaydedildi.

Raporda şu ifadeler yer aldı:

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson, "Türkiye'de nereye baksanız insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü koruyan denge ve kontrol mekanizmalarının aşındığını görüyorsunuz" dedi.

Hugh Williamson, "Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş, hâlâ sürmekte olan olağanüstü hâl ve muhalif milletvekillerine yöneltilen suçlamaların tamamı parlamentoyu zayıflattı, hükümetin yargı üzerindeki kontrolu daha da sıkı ve medya ve sivil topluma yönelik baskılar derinleşiyor" diye konuştu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim zaferini dünyanın popülizme nasıl direnebileceğine ilişkin bir örnek olarak gösterdi.

İcra Direktörü Kenneth Roth, otoriter liderler nedeniyle kapsayıcılık, hoşgörü ve saygının dünya çapında saldırı altında olduğunu kaydetti.

Roth, demogogların terör saldırısı tehditlerini kullanarak yabancı düşmanlığını körüklediklerini de belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bu yıl 28. defa yayınladığı 643 sayfalık Dünya Raporu'nda 90'dan fazla ülkedeki insan hakları uygulamalarını gözden geçiriyor.