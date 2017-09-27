HRW: Katar'daki işçi ölümleri araştırılmalı

2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, işçilerin inşaatlarındaki çalışma koşulları nedeniyle yeniden baskı altında. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), inşaatlarda çalıştırılan işçilerin durumuna ilişkin bir rapor açıkladı. Raporda işçilerin yaşamlarını tehdit edecek yüksek sıcaklık ve nem koşulları altında çalıştırıldıklarına dikkat çekildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Katar’dan acilen inşaatlardaki ölüm vakalarının incelenmesi, ölümlere ilişkin verilerin kamuoyu ile paylaşılması ve yaklaşık 800 bin işçiyi çöl sıcaklarından koruyan yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep etti.

Katar, daha önce bu konuda yapılan uluslararası baskıların ardından yeni düzenlemeleri hayata geçirmiş ve 15 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında işçilerin saat 11.30 ile 15.00 arasında açık havada çalışmasını yasaklamıştı. Ancak sıcaklıkların bu saatler dışında da 50 dereceye kadar çıktığı oluyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü bu nedenle düzenlemenin yeterli olmadığını vurgulayarak, düzenlemelerin saat veya tarih biçiminde değil, güncel sıcaklıklara göre ayarlanmasını talep etti.

2012'de 520 göçmen işçi öldü

Raporda Dünya Kupası'na hazırlıklar için görevli 2022 Yüksek Komitesi’nin yüksek sıcaklık ve nemin yarattığı olumsuz koşullara uygun bir iş ve mola saatleri düzenlemesindeki ilerlemelere ön ayak olduğu da belirtiliyor. Ancak bu koşulların sadece Dünya Kupası kapsamındaki şantiyelerde görevli yaklaşık 12 bin işçi için geçerli olduğuna dikkat çekiliyor. Bu da Katar’da inşaat sektöründe çalışan işçi sayısının sadece yüzde 1,5’ine denk geliyor.

New York merkezli örgütün raporunda sağlık kurumlarının sadece 2012 yılında ülkede çalışan Bangladeş, Hint ve Nepal asıllı 520 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladığına vurgu yapıldı. Raporda bunun yüzde 74'üne denk gelen 385 kişinin ölüm nedeninin bilinmediği ve incelenmediği kaydedildi.

"Kasıtlı sorumsuzluk" suçlaması

Raporu hazırlayanlardan Nicholas McGeehan "Katar kurumlarının, işçileri yüksek sıcaklıklara karşı koruyamama, yapılan önerileri görmezden gelme, ölüm vakalarını incelememe ve bu konudaki verileri açıklamama şeklindeki başarısızlığı, kasıtlı bir sorumsuzluk ortaya koyuyor" diye konuştu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği FIFA, uluslararası diğer örgütler ve sponsorların Katar Emirliği'ne işçiler için daha fazla koruma tedbiri alınması için baskı yapmaları çağrısında bulunan McGeehan, "Onlara iki basit soruyu sormalılar: 2012 yılından bu yana kaç işçi öldü ve neden öldü?" diye konuştu.

Katar’da yaklaşık 2 milyon göçmen işçi bulunuyor, bunların yaklaşık 800 bini inşaat sektöründe çalışıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

SID/KNA, BD/BK