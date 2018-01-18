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Dünya

HRW 2018 raporu: Türkiye'de OHAL insan hakları ihlaline neden oluyor

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Ocak (DHA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Başkanı Kenneth Roth, Paris’te düzenlediği basın toplantısı ile 90 ülkede yapılan incelemeler ışığında hazırladıkları 643 sayfalık 2018 yılı İsan Hakları Raporu’nu açıkladı

18 Ocak 2018 20:53

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Ocak (DHA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Başkanı Kenneth Roth, Paris’te düzenlediği basın toplantısı ile 90 ülkede yapılan incelemeler ışığında hazırladıkları 643 sayfalık 2018 yılı İsan Hakları Raporu’nu açıkladı. Ülkelere ayrı ayrı yer verilen raporun bir kısmı da Türkiye’deki insan hakları ihlallerine ve Olağanüstü Hal kapsamında alınan önlemlerin neden olduğu hak ihlallerine ayrıldı. 
Örgütün her yıl yayınladığı World Report 2018 Raporu’nda, “15 Temmuz darbe girişiminin ardından getirilen OHAL uygulaması, referandumla değiştirilen cumhurbaşkanlığı sistemi, 100 binden fazla kamu görevlisinin KHK’lar ile görevden alınması, basına uygulanan ağır sansür ve baskılar, HDP’li milletvekillerinin ve çok sayıda gazetecinin hapse atılması” eleştirilen unsurlar oldu. Raporun Türkiye bölümü, “Basın, aktivistler ve muhalefet hedef alınıyor” başlığıyla vurgulanırken, cumhurbaşkanının yetkilerinin genişlendirilmesi sebebiyle OHAL süresinin tekrar uzatılması eleştirildi. 
Raporun yedi sayfalık Türkiye bölümünde, “ülkede demokratik sistemin temel özellliklerinin yok edildiği” vurgulandı. Kenneth Roth bu gidişe gereken tavrı göstermediğini ileri sürdüğü Avrupa Birliği’ni eleştirdi ve “Mültecilerin Avrupa’ya akın etmesine odaklanan AB, Erdoğan’ın yaptıklarını izlemekle yetindi ve göz yumdu” dedi.
Raporda hükümetin “istismar içeren uygulamalarının yargı mekanizmalarının kaldırıldığı, Meclis’in denetim yetkisinin ise kısıtlandığı” vurgulandı. (Fotoğraflı)

 

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