Hristofyas'tan Talat'a suçlama

Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas, Yeşilırmak konusunda `hayal kırıklığı yaşadığını' söyledi ve KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın, Yeşilırmak geçidinin açılması çabalarını `havaya uçurduğunu' iddia etti.



Rum Radyosu'na göre Rum Yönetimi Başkanı Hristofyas, doğrudan müzakereler kapsamında bugün yapılan görüşmenin ardından Rum Başkanlık Köşkü'ne dönüşünde gazetecilerle görüşürken Yeşilırmak geçidinin açılması yönünde son çaba harcanması dileğinde bulundu. Rum Yönetimi Başkanı, Cumhurbaşkanı Talat'ın Yeşilırmak'tan yakıt ikmali yapılmasında ısrar ettiğini ve her seferinde yeni şartlar koştuğunu öne sürerek, “Bu şartlar doğal olarak kabul edilemez. Bu şekilde, uzun zamandır harcadığımız bütün çabayı da havaya uçurmuş oldu” dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Talat'ın, koştuğunu savunduğu `şartları' açıklamaktan kaçınan Hristofyas, “Bir açgözlülük var gibi görünüyor. Türk ordusunun Limnidi'nin açılmasını istemediği kanaatindeyim. Genel sonuç budur” dedi.



Rum Yönetimi Başkanı “Talat'tan daha farklı bir davranış sergilemesini beklerdim. Çok şey buna bağlı olmayabilirdi ama bunu tanımadı” dedi. Gazetecilerin; bütün çabanın havaya uçabileceği kanaatinin devam edip etmediğini sormasına karşılık Hristofyas, Türk tarafının koştuğunu ileri sürdüğü şartları açıklamamasının nedeninin, bu konuda son bir çaba daha harcanmasını istemesi olduğunu söyledi. Hristofyas, “Kıbrıs Rum tarafı yakıt konusundaki tezinde ısrar ediyor. Talat'a söylediğim ilk şey; koştuğu şartlarla durumu çıkmaza sürüklediği ve çabayı havaya uçurduğuydu” diye konuştu. Rum Yönetimi Başkanı, bu gelişmeden sonra, Dillirga bölgesi muhtarlarıyla ortak toplantının gerçekleştirilmeyeceği değerlendirmesinde bulundu, “Mehmet Ali Talat'ın ısrarı devam edecekse ortak görüşmeye neden yoktur” dedi. Bugünkü görüşmede tamamen Yeşilırmak konusunu ele aldıklarını açıklayan Dimitris Hristofyas, `Ekonomi' başlığında hiçbir görüşme olmadığını, bu başlığın görüşülmesine bir sonraki görüşmede devam edileceğini söyledi.

