Hristofyas'tan şaşırtan öneri

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Rum liman ve havaalanlarını Kıbrıslı Türklerin kullanımına açmaya hazır olduklarını söyledi.



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda konuşan Hristofyas, Rum liman ve havaalanlarını Kıbrıslı Türklerin ticari faaliyetlerine açmaya hazır olduklarını belirtti.

''Kıbrıs'ta devam eden müzakerelerde başarısız olma lükslerinin olmadığını'' söyleyen Hristofyas, Kıbrıs sorununun çözümü için siyasi iradeye sahip olduklarını kaydetti.



Hristofyas, ''Çözümün kolay olmadığını biliyoruz. Çözümsüzlük çözüm değildir. Çözümsüzlük kesin ayrılık, daimi ayrılık demektir. Seçmenler bizi seçti, çözüm önerdiğimiz için. Onları hayal kırıklığına uğratamayız'' diye konuştu.



'Bölünmek için küçük, iki toplum için büyük'



Hristofyas, çözümün iki tarafın da kazanmasıyla gerçekleşmesi gerektiğini belirterek, sorunun çözümü halinde Türkiye'ye AB'ye tam üyeliği yolunun da açılacağını söyledi. ''Adanın bölünmek için küçük, ama iki toplumu ağırlamak için yeteri kadar büyük olduğunu'' kaydeden Hristofyas, ''Barış içinde yaşamak istiyoruz. Ama dışarıdan bir çözüm dayatılmasını istemiyoruz'' diye konuştu.



Rum lider, BM temsilcilerine ve Kıbrıs Türk liderliğine, Kıbrıs adasında askeri tatbikatlara son verilmesi çağrısında bulunduğunu bildirdi.



'Yoldaşım Talat'



Hristofyas, AKPM'de yaptığı konuşmada, "KKTC Cumhurbaşkanı Talat'ı sevdiğini ve yoldaş olduklarını" söylediğini anlattı. Hristofyas, "Kıbrıs'ın, bölünmüş bir ada değil birleşik bir biçimde dünyanın cenneti olması gerektiğini" dile getirdiğinden sözetti.



Hristofyas ayrıca, sözde "bağımsızlık günü" nedeniyle dün akşam Rum televizyonlarında yaptığı konuşmada, "Kıbrıs'ın yeniden birleşmesinin Kıbrıslı Rumlar'ın ve Kıbrıslı Türkler'in yararına olacağını" ifade ederek, "Yeniden birleşik bir Kıbrıs, Kıbrıslı Rumlar'ın ve Kıbrıslı Türkler'in ortak evi olabilir" dedi.



Hristofyas, "Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için ve iki toplumun yakınlaşması için çalışan güçlerin, şovenizme ve milliyetçiliğe karşı mücadele etmeleri gerekiyor. Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün, yabancılara Ada'nın iç sorunlarına karışma fırsatı vermemesi gerekir" diye konuştu.



Kıbrıs Rum yönetimi, Türk-Rum ortaklığında 16 Ağustos 1960'da kurulan ve 3 yıl sonra dağılan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümünü, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı (KTKA) aynı tarihte Ada'ya ayak bastığı için, "yasal düzenleme" yaparak 1 Ekim olarak değiştirdi. Rumlar, 16 Ağustos yerine 1 Ekim'de sözde "bağımsızlık günü" kutlaması yapıyor.



Talat'tan Papadopulos'a sert eleştiri geldi



Öte yandan, KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da AKPM Genel Kurulu'nda bugün yaptığı konuşmada, "Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili müzakerelerde en büyük sorunun, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini tanımaktaki isteksizliği olduğunu" söyledi.



Talat, Rumların adada egemenliği Türklerle paylaşmak istememelerinin en önemli sorunların başında geldiğini bildirdi. Talat, Kıbrıslı Türklerin çözümü, adada iki toplumunu siyasi eşitliğini temel alan ve iki eşit statünün garanti altına alacağı bir devlet yapısında gördüğünü ifade etti.



Konuşmasında Kıbrıs Rum yönetiminin eski lideri Tasos Papadopulos'a sert eleştiriler yönelten KKTC Cumhurbaşkanı, Rum kesimindeki yeni yönetimin çözüm için müzakereleri başlatma isteğini memnuniyetle karşıladıklarını ve görüşmelere derhal başladıklarını belirtti.



'İzolasyon devam ediyor'



Kıbrıs Rum kesiminin Kıbrıslı Türklere yönelik izolasyon politikasını eleştiren Talat, geçen hafta Rum yönetiminin Türk kesiminden gelen bir geminin Suriyeli kaptanını tutuklayarak, bu konudaki katı tutumunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.



AKPM'de bugün tartışılacak Kıbrıs ile ilgili rapora da atıfta bulunan Talat, bu raporun Rumların Türklere uyguladığı izolasyon politikasına karşı çıkmamasını sert bir biçimde eleştirdi.



AKPM'nin BM barış planının Rumlar tarafından reddedilmesinden sonra aldığı bir kararla, Kıbrıslı Türk parlamenterleri ve yerel yönetim temsilcilerinin Avrupa Konseyi toplantılarına katılmasına izin verdiğini hatırlatan Talat, Avrupa Konseyinin bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.



İzolasyonlar karşısında sadece Türkiye'nin desteğiyle ayakta kaldıklarını belirten Talat, "Türkiye olmasaydı, Kıbrısta Kıbrıslı Türk kalmazdı" dedi



"Kıbrıslı Türklerin siyasi, ekonomik ve sosyal izolasyonla karşı karşıya kaldıklarına" işaret eden Talat, "bu ablukalardan belki en önemlisinin Kıbrıslı Türklerin uluslararası alanda siyasi görüşlerini dile getirememesi olduğunu" kaydetti. Talat, Kıbrıs'taki gelişmelerini çoğu zaman tek taraflı ve gerçeğe uygun almayan bir biçimde dünya gündemine getirildiğine dikkati çekti.



İHAM'a başvuru sayısı düşecek



Konuşmasında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine (İHAM) gelen Rumların başvurusuna da atıfta bulunan Talat, KKTC'de Rumların mal ve mülkiyet taleplerine ilişkin kurulan tazmin komisyonunun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Talat, bu komisyonla birlikte, AİHM'ye gelecek başvuru sayısının da düşeceğine ve mahkemenin böylece önemli bir yükten kurtulacağına işaret etti.



KKTC Cumhurbaşkanı, genel kuruldaki konuşmasından önce AKPM Başkanı İspanyol parlamenter Lluis Maria de Puig ile bir araya geldi.