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Dünya

Hristofyas'tan Papa'ya, Türkiye şikayeti

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu, Rum Kesimi'ni ziyaret eden katoliklerin ruhani lideri Papa'ya Türkiye'yi şikayet etti.

05 Haziran 2010 03:00

T24 - Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos, Rum Kesimi’ni ziyaret eden katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benedikt'e Türkiye'yi şikayet etti.


Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benedikt, Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos'la biraraya geldi.


NTV'nin haberine göre Rum yönetimi lideri Hristofyas, Papa'yla görüşmesinde Ada’daki dini ve kültürel mirasın büyük bir bölümünün Türk ordusunun işgali altında olduğunu iddia etti. Hristofyas, Kuzey Kıbrıs'ta kilisilere zarar verildiğini savundu.


Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskosu da , Papa'yla görüşmesinde Türkiye'nin tüm Ada'yı ele geçirmeye çalıştığını ileri sürdü.


Hrisostomos, Türkiye'nin Ortodoks Hristiyanları ata topraklarından sürdüğü iddiasında da bulundu.



Nakşibendi lideri ile görüştü



Öte yandan Papa, KKTC'nin Lefkoşa bölgesinde ikamet eden Nakşibendi tarikatının lideri Şeyh Nazım Kıbrısi ile görüştü.


Vatikan Sözcüsü Peder Federico Lombardi ise görüşmenin program dışı olarak ara bölgedeki Sainte-Croix katolik kilisesinde yapıldığını belirterek, Şeyh Kıbrısi'nin 16. Benediktus'un kilisede yönettiği ayine katıldığını kaydetti.


Lombardi'nin basına yaptığı açıklamaya göre, Şeyh Kıbrısi, daha önce dinler arası bir törende Papa 2. Jean Paul ile tanıştığı gibi, Papa 16 Benediktus'un ziyaretini duyunca kendisiyle tanışmak için kiliseye geldiğini anlattı.


KKTC Din İşleri Başkanı Dr. Yusuf Suiçmez de, en son dün Papa'ya BM aracılıyla mektup göndererek KKTC'ye davetini yinelemiş ve Papa'nın Kıbrıs'ın iki tarafını da ziyaretinin, ''dinler arası diyaloğa ve müzakerelere yönelik destek mesajı açısından iyi bir fırsat olacağını'' bildirmişti.


Bu arada, Papa 16 Benediktus, Lefkoşa'da bir maronit okulunda, Ada'daki küçük katolik toplumuyla görüşmesinde, Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasında dinlerarası diyalog çağrısı yaptı.

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