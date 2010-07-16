-HRİSTOFYAS'TAN ÖNERİLER PAKETİ LEFKOŞA (A.A) - 16.07.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Kıbrıs müzakereleri kapsamında mülkiyet, toprak ve Türkiye kökenli KKTC vatandaşları konularının birbiriyle bağlantılı ele alınması, Maraş'ın Rumlara verilmesi ve uluslararası konferans konularını içeren üç maddeli bir ''öneriler paketi'' sunduğu açıklandı. Rum radyosunun haberine göre Hristofyas, 15 Temmuz 1974'te Yunan Cuntası'nın Kıbrıs'ta yaptığı darbenin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kınama etkinliğindeki konuşmasında, sözkonusu önerileri açıkladı. Hristofyas, ''Kıbrıs sorununa ilişkin üç boyut'' olarak nitelendirdiği mülkiyet, toprak ve Türkiye kökenli KKTC vatandaşları konularının birbiriyle bağlantılı ele alınması gerektiğini iddia etti.Dimitris Hristofyas, önerilerden biri olan mülkiyet konusunu, ''toprak, göçmenlik, vatandaşlık, yabancılar ve iltica başlıklarıyla ilişkilendirdiklerini'' kaydetti. İkinci önerisinde Hristofyas, Türkiye'den, kapalı Maraş'ın Rumlara verilmesini istiyor ve eş zamanlı olarak Gazimağusa Limanının AB gözetiminde açılmasını, ayrıca ''ortak kültürü teşkil eden şehrin restorasyonunu'' öneriyor. Maraş'ın Rumlara verilmesi için, Türkiye'nin önce Maraş'ı BM'ye vermesi çağrısı yapan Hristofyas, bunun arkasından Rumlar'ın, eski Mağusa şehrinin restorasyonu sorumluluğunu üstleneceğini bildirdi. Hristofyas, kapalı Maraş bölgesinin iade edilmesiyle eş zamanlı olarak Mağusa Limanı'nın Avrupa Birliği (AB) gözetimi altında, Kıbrıslı Türkler tarafından ticaret yapılması için açılacağını ve Kıbrıslı Türkler'in böyle bir öneriyle, Mağusa Limanı'nı kullanarak AB ile olan ilişkilerin geliştirilmesinden yararlanacağını öne sürdü. -ULUSLARARASI KONFERANS- Rum lider, üçüncü önerinin de, Kıbrıs sorununun iç yönlerinde anlaşma safhasına gelindiğinde, uluslararası boyutları bulunan yabancı askerlerin varlığı ve Türkiye kökenli KKTC vatandaşları konularında uluslararası konferans düzenlenmesini içerdiğini kaydetti. Uluslararası konferansın BM tarafından toplanması, buna, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinin, AB'nin, garantör ülkelerin, 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin' (Kıbrıs Rum yönetimi) ve iki toplumun katılması gerektiğini savunan Hristofyas, ''uluslararası konferansın, Kıbrıs sorununun garantiler, güvenlik, yabancı orduların mevcudiyetinin dahil olduğu uluslararası boyutuyla meşgul olması gerektiğini'' öne sürdü. Hristofyas, sadece, ''garantiler ve yabancı ordular boyutları'' konusunda uluslararası konferansa katılabileceğini söyledi. Dimitris Hristofyas, Kıbrıs Rum tarafının müzakere masasına sunduğu öneriler paketinin kabul edilmesinin, müzakerelere yeni bir ivme kazandıracağını savundu. -''ÖNERİLER, GERÇEKÇİ, DENGELİ VE UYGULANABİLİR''- Kıbrıs Rum tarafının önerilerini, ''gerçekçi, dengeli ve uygulanabilir'' olarak nitelendiren Hristofyas, ''maalesef gerek Türkiye'nin gerekse Kıbrıs Türk tarafının bu önerilere olumlu yanıt vermediğini, bir taraftan müzakerelerin hızlandırılmasını isteyip diğer yandan diyaloğun hızlanmasına ilişkin mantıklı önerileri reddetmenin çelişkili olduğunu'' ileri sürdü. Hristofyas, Türkiye için, ''sürekli olarak çözümde acele ettiğini dünya aleme duyurmasına karşın, çözüm sağlanmasını isteyen bir ülkenin davranışının aksine hareket ettiğini'' iddia etti.