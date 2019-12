-HRİSTOFYAS'TAN, BAN'IN ÜÇLÜ GÖRÜŞME ÖNERİSİNE RET LEFKOŞA (A.A) - 22.10.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Hristofyas ve kendisinin katılımı ile New York'ta üçlü görüşme yapılması önerisini, ''yoğun programını'' gerekçe göstererek reddetti. Kıbrıs Rum yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Hristofyas'la dün yaptığı telefon görüşmesinde, önümüzdeki 15 gün içerisinde New York’ta üçlü görüşme yapılması konusunda Hristofyas'ın ''ağzını aradığını'' fakat Hristofyas''ın, ''yoğun programı nedeniyle'' Ban'ın bu davetini reddettiğini açıkladı. Rum radyosunun haberine göre, Stefanu, Hristofyas'ın önümüzdeki günlerde Brüksel'e gideceğini ve ardından Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın Güney Kıbrıs'a ''resmi'' ziyaret gerçekleştireceğini, bu nedenle New York'a gitmesinin mümkün olmadığını söyledi. Stefanu, Ban'ın, Hristofyas'ın bu yanıtına ne tepki verdiği ile ilgili bir soruya, ''Ban'ın Hristofyas'ın yoğun bir programı bulunduğunu anladığı'' karşılığını verdi. Bu konunun gelecekte yeniden gündeme getirilip getirilmeyeceği konusundaki soruya ise Stefanu, ''Bu konu geçmişte kaldı'' dedi. -EROĞLU DAVETİ KABUL ETMİŞTİ- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, dünkü telefon görüşmesinde, liderleri üçlü görüşme için New York'a davet ettiğini ve daveti kabul ettiğini açıklayarak, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın da daveti kabul etmesi halinde 15 gün içinde New York'ta üçlü görüşme olacağını bildirmişti.