Hristofyas'tan asimile itirafı

Kıbrıs sorununa nihai çözüm bulmak amacıyla KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’la müzakerelere devam eden Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristofyas, “Çözümden sonra Türk tarafını adım adım asimile edeceğiz” dedi.



Hristofyas, “Bu konuda Avrupa Birliği (AB) ile de özel bir protokol imzaladıklarını” iddia etti.



Katar Tribune gazetesine konuşan Hristofyas, KKTC’de yaşayan Türkiye kökenlilerle ilgili olarak bir soruyu cevaplarken, “Çözüm sonrasında, AB’ye üyelik çerçevesinde imzaladığımız özel protokolde, birleşik cumhuriyet ve AB’nin ‘işgal altındaki bölgeyi’ adım adım asimile etme yönünde gerekli önlemleri alacağız” dedi.



KKTC’de yaşayan Türkiyelilerin ‘Kıbrıs’ vatandaşı olmasını kabul etmeyeceklerini söyleyen Hristofyas, “Kuzey Kıbrıs’ta 160 bin Türkiyeli KKTC vatandaşı olduğunu ve Kıbrıslı Türklerin bu rakamın yarısına tekabül ettiğini” ileri sürdü.



Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini de desteklediklerini ifade eden Hristofyas, “çözüme en büyük engel, milliyetçi çevreler ve ordu. AB’yi isteyen Erdoğan gibi liderler bu sürece yardımcı olur” dedi.



“Talat ve kendisinin ‘Birleşik Kıbrıs’ vizyonunu sürdürdüğünü” iddia eden Hristofyas, “Sorunun kendileri döneminde çözülmezse, asla çözülmeyeceği” iddiasında da bulundu.

