-HRİSTOFYAS'TAN 5 YILLIK SÜRE LEFKOŞA (A.A) - 07.09.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, devam eden Kıbrıs müzakerelerinde, mülkiyet konusunda, "mal sahiplerinin" talep ve isteklerinin sonsuza kadar uzamaması hedefiyle 5 yıllık bir zaman sınırı getirdiği belirtildi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum lider Hristofyas arasında yarın ve cuma günü yapılacak tam gün müzakereler sırasında ele alınacak ve BM aracılığıyla dün teati edilen Mülkiyet başlığına ilişkin Rum tarafının önerileri Rum basınına yansıdı. Buna göre Hristofyas, mülkiyetle ilgili taleplere 5 yıllık zaman sınırı getirdi. Hristofyas, önerisinde "hak sahiplerine", iade mi tazminat mı istediklerini beyan etmeleri için 5 yıl tanınıyor, bu sürenin aşılması halinde de taleplerin silineceğini belirtiyor. Rum basınına göre, Hristofyas'ın önerisi, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin bir anlaşmaya varılmasından sonra mülkiyetle ilgili meselelerin sonsuza kadar uzamaması mantığına dayanıyor ve Hristofyas, öneri paketine bununla ilgili iki madde koydu. Hristofyas, Kuzey Kıbrıs'ta malı bulunanların, niyetlerini beyan etmeleri için 5 yıllık bir takvim ortaya koydu ve "bu zaman sınırı aşılırsa talepler silinecek" sözlerini kullandı. Anlaşmanın ardından, bir yıl içerisinde, 3 Kıbrıslı Türk, 3 Kıbrıslı Rum ve 3 yabancı üyeden oluşacak bir komisyon kurulacak. Kurulacak komisyona, ada genelindeki mülklerle ilgili bütün talep ve istekler sunulmuş olacak. Çözümden iki yıl sonra hak sahipleri iade niyeti beyan etmemiş iseler haklarını kaybedecekler ve tazminat almakla yetinecekler. Kıbrıs Rum tarafı ayrıca, mülklerle ilgili her türlü kısıtlamanın kaldırılmasına dair 10 yıllık bir geçiş süreci de öneriyor. Hristofyas, Kıbrıs Rum idaresine verilmeyecek bölgelerde bugünkü kullanıcıların bir süreliğine kira ödeyebileceklerini, bugünkü kullanıcılar yaşlı kişiler ise hayatlarının sonuna kadar söz konusu evlerde oturabileceklerini belirtiyor. Rum tarafı önerisinde, mülkiyetle ilgili ilk söz hakkının "eski mal sahibine" verilmesi ve Mülkiyet-Toprak ve göçmenler (Türkiye kökenli KKTC vatandaşları) konularının birleştirilmesinde ısrar ediyor. Rum basınına göre, Rum tarafı, net nüfus ve mal çoğunluğu olan iki bölgelilikte ısrar ettiği için, Kıbrıs Türk tarafının mülkiyetle ilgili önerisini "çok katı" buldu.