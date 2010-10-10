-HRİSTOFYAS'TAN "GÜZELYURT" ŞARTI LEFKOŞA (A.A) - 10.10.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, müzakerelerde Annan Planındaki haritaya bakmaksızın daha fazla toprak talep ettiklerini belirterek, ''Güzelyurt'un Kıbrıs Rum tarafına verilmeden Kıbrıs sorununda çözüm olamayacağını'' savundu. Rum radyosunun haberine göre, Güzelyurt kökenli Rumların Astromerit Kültür Merkezinde düzenlediği ''işgal'' karşıtı etkinlikte bir konuşma yapan Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristofyas, Kıbrıs Rum tarafının ''müzakere sürecine ivme kazandırılması amacıyla'' kısa bir süre önce sunduğu önerilerin, Mülkiyet, Toprak ve Türkiye kökenli KKTC vatandaşları konularının ilişkilendirilmesini öngördüğünü kaydetti. ''Bu önerinin direkt olarak 'Omorfo'nun (Güzelyurt) Kıbrıs Rum idaresine geri verilmesiyle ilişkili olduğunu'' belirten Hristofyas, ''Güzelyurt Kıbrıs Rum idaresine verilmeksizin çözüm olamaz'' iddiasında bulundu. Hristofyas, Rum tarafının ayrıca ''Annan Planı'ndaki haritanın ne öngördüğünün ötesinde Kıbrıs Rum idaresi altına girecek toprakların genişlemesini arzuladığını ve talep ettiğini'' söyledi. Hristofyas, çok sayıda Kıbrıslı Rum göçmenin Kıbrıs Rum idaresine verilecek topraklara geri dönmesinin, ''Mülkiyet'' başlığını çok daha az karmaşık ve çözümünü çok daha kolay hale getireceğini savundu. Kıbrıs Rum tarafının, ''Mülkiyet'' konusunda sunmuş olduğu önerilere yönelik eleştiriler konusunda ise Hristofyas, ''bu önerilerin merkezinde yasal hak sahiplerinin, mülkünün takasını, tazminat ya da iadesini isteyip istemeyeceği tercihinin bulunduğunu'' söyledi. ''Kıbrıs Türk tarafının önerilerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını'' savunan Hristofyas, bu önerilerin, ''Kıbrıslı'' vatandaşların insan haklarıyla çatışma halinde olduğunu ileri sürdü.